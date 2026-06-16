Générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced
Lance à mousse courte et maniable avec réservoir à détergent 1 l fixé à même la lance. Par sa conception compacte, elle est idéale par exemple pour le nettoyage à la mousse des automobiles. Raccord rotatif M 22 x 1,5, dosage de détergent en continu par bouton rotatif à même la lance, angle de projection réglable.
Spécifications
Données techniques
|Taille de buse ( )
|25
|Pression max. (bar)
|300
|Température (°C)
|max. 60
|Filetage des raccords
|M22 x 1,5
|Poids emballage inclus (kg)
|0,8
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Accessoires
Piéces détachées Générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced
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