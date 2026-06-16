Schuimlans Advanced
Korte, handige schuimlans met instelbare sproehoek en een tank van 1 liter voor reinigingsmiddel. Ideaal voor het reinigen van auto’s dankzij het compacte ontwerp.
Korte, handige schuimlans met instelbare sproehoek en een tank van 1 liter voor reinigingsmiddel. De Kärcher schuimlans is ideaal voor het reinigen van auto’s dankzij het compacte ontwerp. Extra kenmerken: draai-aansluiting (M 22 x 1,5) en variabele dosering van het reinigingsmiddel via een regeling op de lans.
Specificaties
Technische gegevens
|Sproeiergrootte ( )
|25
|Max. druk (bar)
|300
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Aansluitdraad
|M22 x 1,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,8
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