Stationaire hogedrukeenheid HDC Classic
De perfecte oplossing voor regelmatige of frequente veeleisende reinigingstaken op verschillende plaatsen in het bedrijf. Voor gelijktijdig gebruik van 2 tot 3 aftapplaatsen.
Het gamma van Kärcher bestaat uit drie modellen: Classic, Standard en Advanced. Deze apparaten kunnen specifiek worden afgestemd op de noden van de klanten dankzij de diversiteit aan basisapparaten en de verscheidenheid aan beschikbaar toebehoren. De innovatieve engineering en gesofisticeerde functies van de HDC-apparaten van Kärcher bieden heel wat voordelen. Het HDC-gamma combineert maximale prestaties met gebruikscomfort, duurzaamheid en een hoge veiligheid. Welke eisen u ook stelt aan hogedrukreiniging, Kärcher adviseert u graag bij het samenstellen van uw stationaire systeem.
Kenmerken en voordelen
Lange levensduur en robuust
- Robuuste machine die ook geschikt is voor heavy-duty opdrachten.
- Robuuste krukaspomp met messing cilinderkop en hoogwaardige materialen zorgen vor een lange levensduur
- 4-polige, langzaam lopende, luchtgekoelde elektromotor
Grote veiligheid voor de machine
- Opslagtank met vlotterklep en droogloopbeveiliging.
- Praktische foutmeldingen informeren gebruikers direct en besparen tijd.
Vaste installatie zonder gevaar: geen vervuiling of losse slangen
- Met watertekortbescherming en temperatuurbewaking van de motor en het water.
- Lekkagebeveiliging en softstarter.
- Automatische uitschakeling als tijdens de waterverwijdering de minimum hoeveelheid niet wordt bereikt.
Toestel configureerbaar naar wens
- Optioneel met frame en/of bekleding van RVS.
Grote flexibiliteit
- Voordrukpomp voor inlaattemp. tot 85°C (standaard 60°C) en 80/160 bar druk
- Frame en bekleding van RVS (standaard van gepoedercoat staal).
- 60 Hz-apparaten op aanvraag (bijv. 380–480 V, 690 V / 60 Hz).
Altijd snel klaar voor gebruik
- Overige toebehoren of werktuigen kunnen worden aangebracht.
- Aanpassing aan individuele reinigingsbehoeften
- Geschikt voor twee gebruikers tegelijkertijd.
- Beschikbaar met één druk op de knop, met geen insteltijden en transport van mobiele apparaten.
- Zodra het pistool wordt ingedrukt, start de pomp met de aanvoer. Hierdoor kan u bij elke aftaplocatie comfortabel werken.
- Voor snelle inzet van reinigingsmachine op wisselende locaties.
Robuuste uitvoering voor zware omstandigheden
- Ontwikkeld voor dagelijks gebruik.
- Kan onder zware omstandigheden worden ingezet.
- Langere levensduur, minder onderhoudsinspanning en lagere kosten. Ideaal voor industriële toepassingen.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkdruk (bar/MPa)
|80 / 160 / 8 / 16 / 16
|Wateropbrengst (l/u)
|700 / 2000
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 85
|Motoropwarming
|Soft start
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|860 x 595 x 580
Uitvoering
- Oliekijkglas
- De oliestand kan van buitenaf gecontroleerd worden
- 4-polige motor (draaistroommotor)
- Luchtgekoelde motor
- Krukaspomp met keramische zuigers
- Droogloopbeveiliging
- Opslagtank met vlotterklep
- Bedrijfsurenteller
- Servo Control
- Drukuitschakeling
Toepassingen
- Uitermate geschikt voor reinigingstoepassingen in de voedingsindustrie
- Landbouw
- Reiniging van stallen
- Ideaal voor voertuigreiniging en in de bouw-, transport-, of industriesector.
- Voertuig- en machinereiniging in de automobielsector, de industrie en de landbouw.
- Openbare diensten
- Voor het reinigen van containers in de voedings-, cosmetica- en chemische industrie