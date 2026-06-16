Deze stationaire koudwater hogedrukreiniger overtuigt met een temperatuur tot 60 °C in de watertoevoer, een debiet van 1.300 l/u en een werkdruk van 180 bar. De hoge prestaties maken continu gebruik in zware omstandigheden mogelijk, bijvoorbeeld in de agrarische of industriële sector. De robuuste behuizing en het frame van gepoedercoat staal, de stabiele krukaspomp met messing cilinderkop en de 4-polige elektromotor met laag toerental en waterkoeling zorgen voor robuustheid en een lange levensduur. De machine heeft ook een geïntegreerde wateropslagtank met droogloopbeveiliging en lege-indicator. Het reinigingsmiddel wordt aangevoerd via een speciale ingang met doseerventiel en ook het lege niveau wordt aangegeven door een indicator. De machine is voorzien van een grote draaischakelaar voor comfortabele bediening en ook installatie- en onderhoudswerkzaamheden kunnen snel worden uitgevoerd. Volgende accessoires zijn niet inbegrepen in de levering en zijn optioneel beschikbaar: manometer en tijdteller, ingang voor een tweede reinigingsmiddel, automatische drukverlaging en afstandsbedieningen.