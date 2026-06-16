Hogedrukreiniger HD 13/18-4 ST
Probleemloze bediening, hoge veiligheid en robuustheid: krachtige stationaire koudwater hogedrukreiniger met 1.300 l/u en 180 bar.
Deze stationaire koudwater hogedrukreiniger overtuigt met een temperatuur tot 60 °C in de watertoevoer, een debiet van 1.300 l/u en een werkdruk van 180 bar. De hoge prestaties maken continu gebruik in zware omstandigheden mogelijk, bijvoorbeeld in de agrarische of industriële sector. De robuuste behuizing en het frame van gepoedercoat staal, de stabiele krukaspomp met messing cilinderkop en de 4-polige elektromotor met laag toerental en waterkoeling zorgen voor robuustheid en een lange levensduur. De machine heeft ook een geïntegreerde wateropslagtank met droogloopbeveiliging en lege-indicator. Het reinigingsmiddel wordt aangevoerd via een speciale ingang met doseerventiel en ook het lege niveau wordt aangegeven door een indicator. De machine is voorzien van een grote draaischakelaar voor comfortabele bediening en ook installatie- en onderhoudswerkzaamheden kunnen snel worden uitgevoerd. Volgende accessoires zijn niet inbegrepen in de levering en zijn optioneel beschikbaar: manometer en tijdteller, ingang voor een tweede reinigingsmiddel, automatische drukverlaging en afstandsbedieningen.
Kenmerken en voordelen
Lange levensduur en robuustRobuuste krukaspomp met messing cilinderkop en hoogwaardige materialen zorgen vor een lange levensduur Krachtige, 4-polige traag lopende elektromotor.
Hoogwaardige uitrustingDoseereenheid voor reinigingsmiddel aan de zuigzijde. Opslagtank met vlotterklep en droogloopbeveiliging. Klaar voor aansluiting van afstandsbedieningen.
Elektronische bewaking voor extra bedrijfsveiligheidUitschakeling bij lekkage of fase-uitval. Uitschakeling bij over-/onderspanning. LED's geven de gebruiksgereedheid, watertekort en service-interval aan.
Eenvoudige bediening
- Slechts één draaischakelaar voor alle functies garandeert een eenvoudige bediening zonder lange leertijden.
- Praktische foutmeldingen informeren gebruikers direct en besparen tijd.
- Bijzonder gebruiksvriendelijk dankzij zelfverklarende symbolen. Geen tijdrovende inductie nodig.
Eenvoudig onderhoud en hoge servicevriendelijkheid
- Eenvoudige toegang tot alle service- en onderhoudscomponenten.
- Eenvoudig service-netwerk met goed opgeleide service-technici
- LED's geven belangrijke bedrijfstoestanden aan
Groot geïntegreerd waterfilter
- Groot waterfijnfilter voor een optimale bescherming van de pomp.
- Bescherming van alle hogedruk-onderdelen
- Gemakkelijk te bereiken, eenvoudig te reinigen.
Door robuuste uitvoering ook te gebruiken bij zwaardere omstandigheden.
- Ontwikkeld voor dagelijks gebruik.
- Kan onder zware omstandigheden worden ingezet.
- Robuust, betrouwbaar apparaat met een lange levensduur.
Omvangrijk programma toebehoren en aanbouwsets
Altijd snel klaar voor gebruik
- Beschikbaar met één druk op de knop, met geen insteltijden en transport van mobiele apparaten.
- De machine is altijd startklaar voor maximale productiviteit en flexibiliteit.
- Zodra het pistool wordt ingedrukt, start de pomp met de aanvoer. Hierdoor kan u bij elke aftaplocatie comfortabel werken.
Servo Control
- De druk en de hoeveelheid water kunnen direct op het pistool worden geregeld.
- Biedt veelzijdige toepassingsmogelijkheden
- Veelzijdige en flexibele toepassingen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|700 - 1300
|Werkdruk (bar/MPa)
|50 - 180 / 5 - 18
|Max. druk (bar/MPa)
|240 / 24
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|60
|Vermogen (kW)
|8,8
|Bescherming (A)
|16
|Stroomkabel (m)
|5
|Watertoevoer
|1″
|Aantal gebruikers
|1
|Draagbaarheid
|Stationair
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|81
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|90,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|800 x 605 x 600
Inbegrepen bij levering
- Servo Control
- Powersproeier
- Frame en afdekking: Staal, gepoedercoat
- Voorbereid voor Servo Control
- Vooraf uitgerust voor een reinigingsmiddel inlaat
Uitvoering
- Krukaspomp met keramische zuigers
- Droogloopbeveiliging
- Grote waterfijnfilter
- Opslagtank met vlotterklep
- Voorbereid voor afstandsbediening
- RM1 dosering
- De oliestand kan van buitenaf gecontroleerd worden
- Oliekijkglas
- Watergekoelde motor
Toepassingen
- Voor reinigingstoepassingen en taken in de voedingsindustrie
- Voertuig- en machinereiniging in de automobielsector, de industrie en de landbouw.
- Veelzijdige toepassingen in industriële omgevingen, bijvoorbeeld voor het reinigen van productie-installaties
- Reinigen van stallen in de landbouw
- Ideaal voor toepassingen in de voedings- en chemische industrie
- Hogedrukreiniging van voertuigen
- Ideaal voor autowerkplaatsen, autoverhuurbedrijven, autowasstraten, bouwbedrijven, vakmensen, kleine bouwbedrijven, kleine garages, boerderijen, enz.
- Ideaal voor voertuigreiniging en in de bouw-, transport-, of industriesector.
- Landbouw
- Industrie
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HD 13/18-4 ST
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.