Kit enrouleur de flexible automatique HDS M/S
Kit d’adaptation complet de tambour-enrouleur automatique pour gamme HDS Medium et Super. Montage ultrasimple, amovible en vue du transport.
Toutes les fonctions sont facilement accessibles. Offre un confort maximal lors de l’enroulement et du déroulement du flexible HP. Comprend : tambour-enrouleur automatique, flexible HP et tous les raccords.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids emballage inclus (kg)
|32,5
Inclus dans la livraison
- Enrouleur de flexible
- Flexible haute pression et de raccordement
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Piéces détachées Kit enrouleur de flexible automatique HDS M/S
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