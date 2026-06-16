Aanbouwset automatische slanghaspel HDS M/S
Automatische slanghaspel als totaal aanbouwset dat gemakkelijk te monteren is. Geschikt voor de HDS-machines uit de middel- en superklasse. Voor een maximale handigheid bij het op-en afwinden van de hogedrukslang.
De automatische slanghaspel biedt een maximaal gebruikscomfort voor het op- en afwinden van de hogedrukslang. Geschikt voor de HDS-toestellen uit de middel- en superklasse en zeer eenvoudig te monteren dankzij de praktische volledige aanbouwset. Het behoudt alle functies van het toestel. De slanghaspel kan handig worden verwijderd voor transport. De aanbouwset omvat een automatische slanghaspel, een hogedrukslang, alsook alle benodigde aansluitonderdelen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|32,5
Inbegrepen bij levering
- Slanghaspel
- Hoge-druk- en aansluitingsslang
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Onderdelen Aanbouwset automatische slanghaspel HDS M/S
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