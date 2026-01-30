Pistolet G 120 Q

Grâce à l’affichage du niveaux de pression et du mode détergent lisible quelles que soient les conditions météo, le pistolet haute pression Kärcher G 120 Q offre un contrôle accru lors du nettoyage. Les niveaux de pression SOFT, MEDIUM et HARD, ainsi que le mode détergent se règlent facilement en tournant la lance d'arrosage Vario Power. Le pistolet équipé d’un raccord pratique Quick Connect convient aux nettoyeurs haute pression Kärcher Full Control et Power Control de la classe K 3.