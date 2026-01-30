G 120 Q spuitpistool
Het G 120 Q Full Control spuitpistool voor de Kärcher toestellen uit de reeks K 3 Full Control toont de verschillende drukniveaus en de reinigingsmiddelenmodus. Met Quick Connect.
Dankzij het scherm met drukinstelling en reinigingsmiddelenmodus, die op elk momement gemakkelijk af te lezen is, biedr het Kärcher G 120 Q Full Control hogedruk spuitpistool aanzienlijk meer controle tijdens de reiniging. De instelling van de druk op SOFT, MEDIUM en HARDen de reinigingsmiddelenmodus kunnen heel eenvoudig worden aangepast door de Vario Power spuitlans gewoon te draaien. De spuitlans, die uitgerust is met een Quick Connect adapter, is geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers uit de klasse K 3 Full Control.
Kenmerken en voordelen
Vervangpistool voor de hogedrukreinigers van Kärcher Power Control en Full Control uit de K 3 klasse.
- Voor het eenvoudig vervangen van het spuitpistool.
Gemakkelijk te lezen manueel scherm voor de instelling van de druk en de reinigingsmiddelenmodus
- Voor een eenvoudige keuze van het juiste drukniveau voor het te reinigen object.
Quick Connect adaptor
- Snelkoppelingsysteem voor de eenvoudige aansluiting van de spuitlans en de hogedrukslang.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|432 x 42 x 216