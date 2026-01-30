G 120 Q spuitpistool

Dankzij het scherm met drukinstelling en reinigingsmiddelenmodus, die op elk momement gemakkelijk af te lezen is, biedr het Kärcher G 120 Q Full Control hogedruk spuitpistool aanzienlijk meer controle tijdens de reiniging. De instelling van de druk op SOFT, MEDIUM en HARDen de reinigingsmiddelenmodus kunnen heel eenvoudig worden aangepast door de Vario Power spuitlans gewoon te draaien. De spuitlans, die uitgerust is met een Quick Connect adapter, is geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers uit de klasse K 3 Full Control.