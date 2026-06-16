Préfiltre de pompe, petite taille
Un préfiltre petit par la taille, mais grand par l’efficacité : Le préfiltre de pompe protège les pompes de jardin, les stations de pompage automatique et les installations d’adduction d’eau des impuretés grossières ou du sable. Avec principe d’étanchéité PerfectConnect.
Le préfiltre de pompe compact empêche toute pénétration d’impuretés grossières et de sable dans les pompes de jardin, les stations de pompage automatique et les installations d’adduction d’eau courantes, pour une durée de vie allongée des équipements. Le préfiltre convient particulièrement pour les équipements sans filtre intégré d’un débit jusqu’à 4000 l/h et équipés d’un filetage de raccord G1 (33,3 mm). L’élément filtrant est très facile à retirer, pour un nettoyage sans effort. Le filtre fin a un maillage de 250 µm (0,25 mm). Le principe d’étanchéité PerfectConnect radiale des nouveaux accessoires BP garantit une étanchéité fiable et un montage d’une simplicité enfantine.
Caractéristiques et avantages
Filtre amovible
- Le filtre peut être nettoyé sous l'eau courante, ce qui permet de le réutiliser sans cesse.
Pré-filtre pour la pompe
- Pour les pompes de débit jusqu’à 4000 l/h.
Préfiltre
- Pour la protection supplémentaire de la pompe contre les impuretés grossières et le sable.
Spécifications
Données techniques
|Tailles
|Jusqu'à 4 000 l/h largeur de maille : 250 μm (0,25 mm)
|Pression (bar)
|8
|Taille des mailles (mm)
|0,25
|Taille du filetage
|G1
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,8
|Poids emballage inclus (kg)
|1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|120 x 220 x 200
Équipement
- Accessoires de la gamme Kärcher PerfectConnect
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Filtration des impuretés dans l'eau
Piéces détachées Préfiltre de pompe, petite taille
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