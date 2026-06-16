Voorfilter, klein (4000 l/u)
Klein voorfilter, groot effect: Het pompvoorfilter beschermt huis- en tuinpompen en elektronische drukpompen tegen grove vuildeeltjes en zand. Met PerfectConnect-afdichting.
Het kleine pompvoorfilter voorkomt dat grove vuildeeltjes en zand in gangbare huis- en tuinpompen en elektronische drukpompen kunnen binnendringen - waardoor deze langer meegaan. Het voorfilter is vooral geschikt voor pompen zonder geïntegreerd filter, met een waterdebiet tot 4.000 l/u en een G1-aansluitdraad (33,3 mm). Het filter is eenvoudig uitneembaar voor gemakkelijk reinigen. De maaswijdte van het fijne filter is 250 µm (0,25 mm). De radiale PerfectConnect-afdichting van de nieuwe BP-accessoires staat garant voor een betrouwbare afdichting en gemakkelijke bevestiging.
Kenmerken en voordelen
Uitneembare filter
- De filter kan worden gereinigd onder stromend water, waardoor hij steeds opnieuw kan worden gebruikt.
Voorfilter voor de pomp, klein
- Voor pompen met een waterdebiet tot 4.000 l/u.
Voorfilter
- Voor extra bescherming van de pomp tegen grove vuildeeltjes en zand.
Specificaties
Technische gegevens
|Afmetingen
|Tot 4000 l/u maaswijdte: 250 μm (0.25 mm)
|Werkdruk (bar)
|8
|Maaswijdte (mm)
|0,25
|Aansluitdraad
|G1
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,8
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|120 x 220 x 200
Uitvoering
- Accessoires in de Kärcher PerfectConnect-serie
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Toepassingen
- Biedt een betrouwbare bescherming van de dompelpompen tegen grote vuilpartikels.
Onderdelen Voorfilter, klein (4000 l/u)
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