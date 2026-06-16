Voorfilter, klein (4000 l/u)

Het kleine pompvoorfilter voorkomt dat grove vuildeeltjes en zand in gangbare huis- en tuinpompen en elektronische drukpompen kunnen binnendringen - waardoor deze langer meegaan. Het voorfilter is vooral geschikt voor pompen zonder geïntegreerd filter, met een waterdebiet tot 4.000 l/u en een G1-aansluitdraad (33,3 mm). Het filter is eenvoudig uitneembaar voor gemakkelijk reinigen. De maaswijdte van het fijne filter is 250 µm (0,25 mm). De radiale PerfectConnect-afdichting van de nieuwe BP-accessoires staat garant voor een betrouwbare afdichting en gemakkelijke bevestiging.