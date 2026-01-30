Rallonge de tube d'aspiration
Rallonge de tube d'aspiration pratique pour un rayon d'action étendu. La rallonge du tube d'aspiration s'avère particulièrement utile pour les utilisations aux endroits difficiles à atteindre, par ex. les plafonds hauts. Le tube d'aspiration possède une longueur de 0,5 m et un diamètre nominal de 35 mm.
Caractéristiques et avantages
Pour les endroits difficiles à atteindre, par ex. les plafonds hauts, les puits de lumière profonds, etc.
Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden
Spécifications
Données techniques
|Largeur nominale standard (mm)
|35
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|480 x 40 x 40
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- KWD 5 S V-25/5/22
- KWD 5 V-25/5/22
- KWD 6 P S V-25/6/22
- KWD 6 P V-25/6/22
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 2-18
- WD 2-18 Battery Set
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 P V-19/4/20
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4 V-20/6/22 Car
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Pack Promo
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T Renovation
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 4-18 Dual Battery Set
- WD 4-18 Dual
- WD 4-18 S Dual
- WD 4-18 S Dual Battery Set
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Plafonds hauts
- Puits de lumière