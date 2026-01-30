Verlengzuigbuis WD ID 35

Handige verlengbuis voor een groter werkbereik. De verlengbuis van de zuigbuis wordt vooral aanbevolen voor toepassingen op plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn, zoals hoge plafonds. De zuigbuis is 0,5 m lang en heeft een nominale diameter van 35 mm.

Kenmerken en voordelen
Voor plaatsen die moeilijk te bereiken zijn, bv. hoge plafonds, lage lichtschachten, enz.
Geschikt voor alle Kärcher Home & Garden multifunctionele alleszuigers
Specificaties

Technische gegevens

Standaard nominale diameter (mm) 35
Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,3
Afmetingen (l x b x h) (mm) 480 x 40 x 40
Compatibele apparaten
Toepassingen
  • Hoge plafonds
  • Lichtkoepels