Verlengzuigbuis WD ID 35
Handige verlengbuis voor een groter werkbereik. De verlengbuis van de zuigbuis wordt vooral aanbevolen voor toepassingen op plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn, zoals hoge plafonds. De zuigbuis is 0,5 m lang en heeft een nominale diameter van 35 mm.
Kenmerken en voordelen
Voor plaatsen die moeilijk te bereiken zijn, bv. hoge plafonds, lage lichtschachten, enz.
Geschikt voor alle Kärcher Home & Garden multifunctionele alleszuigers
Specificaties
Technische gegevens
|Standaard nominale diameter (mm)
|35
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|480 x 40 x 40
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- KWD 5 S V 17/4/20
- KWD 5 V-25/5/22
- KWD 6 P S V-25/6/22
- KWD 6 P V-25/6/22
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 2-18 Battery Set V-12/18
- WD 2-18 V-12/18
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 C 19L
- WD 3 C Premium 19L
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 P V-19/4/20
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-17/6/20 Car (YSY)
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3-18 Battery Set V-17/20
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set V-17/20
- WD 3-18 V-17/20
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 S V-20/6/22 Car
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4 V-20/6/22 Car
- WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 Dual V-20/22
- WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 S Dual V-20/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T promopack
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T Renovation
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
- Hoge plafonds
- Lichtkoepels