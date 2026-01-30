Shoe!Cleaner SE 3 Compact, SE 4, 5, 6
Nettoyage de chaussures rapide et sans gouttes : le Shoe!Cleaner est l'accessoire parfait pour un nettoyage en profondeur des chaussures de sport et de loisirs. Pour les injecteurs-extracteurs SE 3 Compact, 4, 5 et 6.
Le Shoe!Cleaner innovant de Kärcher nettoie divers types de chaussures de sport et de loisirs – rapidement, en profondeur et sans gouttes. Il permet par exemple de nettoyer sans problèmes les chaussures de course et de marche ou encore les baskets dans la maison, sans salir son intérieur. Grâce aux couronnes de brosse remplaçables, il est possible de nettoyer rapidement et en profondeur aussi bien la semelle que l'empeigne des chaussures. Les poils souples permettent un nettoyage efficace et en douceur, y compris en cas de matériaux délicats. L'aspiration automatique de l'eau pendant le nettoyage garantit ensuite un séchage des chaussures en un clin d'œil. En outre, le Shoe!Cleaner s'illustre par une fonction de rinçage pendant le nettoyage, prévenant l'encrassement de l'accessoire. Le Shoe!Cleaner est de ce fait un complément idéal et fiable pour les injecteurs-extracteurs SE 3 Compact, SE 4, SE 5 et SE 6 pour le nettoyage de toutes les chaussures.
Caractéristiques et avantages
Technologie Kärcher innovante pour un résultat de nettoyage optimalCouronne de brosse remplaçable pour un nettoyage en profondeur des semelles et de l'empeigne des chaussures. Utilisation sans gouttes grâce à l'aspiration automatique de l'eau pendant le processus de nettoyage. Faible humidité résiduelle pour un séchage rapide des surfaces textiles.
Prise en main facile et confortableLa fonction de rinçage pendant le nettoyage prévient un encrassement de l'accessoire. Vos mains restent propres et l'accessoire peut être rangé directement après l'utilisation. Utilisation intuitive.
Poils souplesLa saleté est éliminée des chaussures à la fois en profondeur et en douceur. Ne laisse pas de traces lors du nettoyage des surfaces délicates.
Compatible avec les injecteurs-extracteurs Kärcher SE 3 Compact, SE 4, SE 5 et SE 6
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|124 x 65 x 44
