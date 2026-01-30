De innovatieve Kärcher Shoe!Cleaner reinigt verschillende soorten sport- en vrijetijdsschoenen snel, grondig en druppelvrij. Dit betekent dat bijvoorbeeld loop- en wandelschoenen of zelfs sneakers gemakkelijk in huis kunnen worden gereinigd zonder dat er vuil in het interieur ontstaat. Dankzij de verwisselbare borstelringen kunnen zowel de zool als het oppervlak van de schoenen snel en grondig worden gereinigd. De zachte borstelharen maken een effectieve en zachte reiniging van zelfs gevoeligere materialen mogelijk. Dankzij de automatische wateraanzuiging tijdens het reinigen zijn de schoenen binnen een mum van tijd droog. De Shoe!Cleaner maakt bovendien indruk met een spoelfunctie tijdens het reinigen, waardoor accessoires niet vuil worden. De Shoe!Cleaner is daarom de ideale en betrouwbare aanvulling op de SE 3 Compact, SE 4, SE 5 en SE 6 voor elk type schoenreiniging.