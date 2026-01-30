Shoe!Cleaner SE 3 Compact, SE 4, 5, 6
Snelle en druppelvrije schoenreiniging: de Shoe!Cleaner is het perfecte accessoire voor een grondige reiniging van sport- en vrijetijdsschoenen. Voor de SE 3 Compact en SE 4, 5 en 6.
De innovatieve Kärcher Shoe!Cleaner reinigt verschillende soorten sport- en vrijetijdsschoenen snel, grondig en druppelvrij. Dit betekent dat bijvoorbeeld loop- en wandelschoenen of zelfs sneakers gemakkelijk in huis kunnen worden gereinigd zonder dat er vuil in het interieur ontstaat. Dankzij de verwisselbare borstelringen kunnen zowel de zool als het oppervlak van de schoenen snel en grondig worden gereinigd. De zachte borstelharen maken een effectieve en zachte reiniging van zelfs gevoeligere materialen mogelijk. Dankzij de automatische wateraanzuiging tijdens het reinigen zijn de schoenen binnen een mum van tijd droog. De Shoe!Cleaner maakt bovendien indruk met een spoelfunctie tijdens het reinigen, waardoor accessoires niet vuil worden. De Shoe!Cleaner is daarom de ideale en betrouwbare aanvulling op de SE 3 Compact, SE 4, SE 5 en SE 6 voor elk type schoenreiniging.
Kenmerken en voordelen
Innovatieve Kärcher-technologie voor optimale reinigingsresultatenVerwisselbare borstelring voor een grondige reiniging van zolen en bovenmateriaal van schoenen. Druppelvrije toepassing dankzij automatische waterafzuiging tijdens het reinigingsproces. Laag restvochtgehalte voor snelle droging van textieloppervlakken.
Eenvoudige en handige bedieningDe spoelfunctie tijdens het reinigen voorkomt dat de accessoires vuil worden. Handen blijven schoon en accessoires kunnen na gebruik direct worden opgeborgen. Intuïtieve bediening. Intuïtieve bediening
Zachte borstelharenVuil wordt grondig en voorzichtig van schoenen verwijderd. Laat geen sporen achter bij het reinigen van gevoelige oppervlakken.
Geschikt voor de Kärcher sproei-extractiereiniger SE 3-18 Compact
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|124 x 65 x 44
Toepassingen
- Laarzen/wandelschoenen