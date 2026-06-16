Premium Kit de frange à poches SafeClip OneJet 40 cm
Balai à plat avec pulvérisateur, avec flacon de 0,66 litre et dispositif de pulvérisation. La solution de nettoyage est pulvérisée directement devant le balai à plat, pour un nettoyage rapide et ergonomique des petites surfaces.
Le balai à plat vaporisateur Premium Kit de frange à poches SafeClip OneJet 40 cm dispose d'un dispositif de vaporisation pour appliquer la flotte de nettoyage directement devant le balai à plat. Le balai à plat vaporisateur est donc très bien adapté au nettoyage rapide et ergonomique des petites surfaces de sol. Grâce au fonctionnement très simple de ce système convivial, aucune formation n'est nécessaire pour s'en servir.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|STANDARD
|Largeur de travail (cm)
|40
|Fixation des textiles
|Housses
|Matériau
|PP / Aluminium / Silicone
|Type de manche
|Rigide
|Longueur de manche (mm)
|1550
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit / Poids par m² (kg)
|1,1
|Poids d'emballage (kg)
|1,9
|Dimensions (L × l) (mm)
|400 x 110
|Dimensions, emballé (mm)
|400 x 110 x 1550
Vidéos
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
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Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide