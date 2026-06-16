Le balai à plat vaporisateur Premium Kit de frange à poches SafeClip OneJet 40 cm dispose d'un dispositif de vaporisation pour appliquer la flotte de nettoyage directement devant le balai à plat. Le balai à plat vaporisateur est donc très bien adapté au nettoyage rapide et ergonomique des petites surfaces de sol. Grâce au fonctionnement très simple de ce système convivial, aucune formation n'est nécessaire pour s'en servir.