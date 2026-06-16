Premium Kit de frange à poches SafeClip OneJet 40 cm

Balai à plat avec pulvérisateur, avec flacon de 0,66 litre et dispositif de pulvérisation. La solution de nettoyage est pulvérisée directement devant le balai à plat, pour un nettoyage rapide et ergonomique des petites surfaces.

Le balai à plat vaporisateur Premium Kit de frange à poches SafeClip OneJet 40 cm dispose d'un dispositif de vaporisation pour appliquer la flotte de nettoyage directement devant le balai à plat. Le balai à plat vaporisateur est donc très bien adapté au nettoyage rapide et ergonomique des petites surfaces de sol. Grâce au fonctionnement très simple de ce système convivial, aucune formation n'est nécessaire pour s'en servir.

Spécifications

Données techniques

Programme STANDARD
Largeur de travail (cm) 40
Fixation des textiles Housses
Matériau PP / Aluminium / Silicone
Type de manche Rigide
Longueur de manche (mm) 1550
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit / Poids par m² (kg) 1,1
Poids d'emballage (kg) 1,9
Dimensions (L × l) (mm) 400 x 110
Dimensions, emballé (mm) 400 x 110 x 1550
Premium Kit de frange à poches SafeClip OneJet 40 cm
Vidéos
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
Accessoires