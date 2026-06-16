Het sproeimopsysteem ECO! heeft een sproei-inrichting om de reinigingsoplossing direct voor de mop aan te brengen. De spraymop is daarom zeer geschikt voor het snel en ergonomisch reinigen van kleinere vloeroppervlakken. Dankzij de zeer eenvoudige bediening van het gebruiksvriendelijke systeem hebben ze geen opleiding nodig.