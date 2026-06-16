Sproei-mop systeem ECO!

Sproeimop systeem ECO! voor gebruik met wasbare zakmoppen voor het vochtig en nat reinigen van vloerbedekkingen. Inclusief 0,66 liter fles.

Het sproeimopsysteem ECO! heeft een sproei-inrichting om de reinigingsoplossing direct voor de mop aan te brengen. De spraymop is daarom zeer geschikt voor het snel en ergonomisch reinigen van kleinere vloeroppervlakken. Dankzij de zeer eenvoudige bediening van het gebruiksvriendelijke systeem hebben ze geen opleiding nodig.

Specificaties

Technische gegevens

Programma STANDARD
Werkbreedte (cm) 40
Textiel fixatie Tassen
Materiaal PP / Aluminium / Siliconen
Type steel Stijf
Stam lengte (mm) 1550
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product / gewicht per m² (kg) 1,1
Gewicht incl. verpakking (kg) 1,9
Afmetingen (l x b) (mm) 400 x 110
Afmetingen, verpakt (mm) 400 x 110 x 1550
Sproei-mop systeem ECO!
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Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
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