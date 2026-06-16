Le générateur d'eau chaude Kärcher est un générateur d'eau chaude électrique à haute pression performant qui chauffe l'eau directement sous haute pression et fournit ainsi une température constante. Il est optimal pour les nettoyeurs haute pression stationnaires avec un débit d'eau jusqu'à 1300 l/h et une pression jusqu'à 210 bar, mais peut également être utilisé pour les machines mobiles. L'installation s'effectue de manière rapide et simple du côté haute pression de l'appareil haute pression. Le générateur d'eau chaude possède une puissance de chauffe de 42 kW et consomme de l'électricité seulement lorsque de l'eau chaude est requise. Voilà qui le rend particulièrement écologique, sachant qu'il ne produit pas de gaz d'échappement, contrairement aux brûleurs à fuel ou à gaz. De plus, il est dépourvu de flamme nue, ce qui en fait l'outil idéal pour l'utilisation dans les lieux où les brûleurs ne sont pas autorisés. Avec un débit d'eau de 13 l/min (800 l/h), la température de l'eau augmente de +45 °C. La température maximale atteignable est de 95 °C pour une température d'arrivée d'eau de 50 °C. L'appareil est facile à utiliser et particulièrement robuste étant donné que le cadre et le capot ainsi que le serpentin électrique sont fabriqués en acier inoxydable.