De Kärcher-waterverwarmer is een krachtige elektrische hogedruk-warmwatergenerator die water onmiddellijk onder hoge druk verwarmt en zorgt voor een constante temperatuur. Hij is ideaal voor stationaire hogedrukreinigers met een waterdebiet tot 1300 l/u en een druk tot 210 bar, maar kan ook worden gebruikt voor mobiele machines. De installatie aan de hogedrukzijde van de hogedrukreiniger is snel en eenvoudig. De waterverwarmer heeft een verwarmingsvermogen van 42 kW en verbruikt alleen elektriciteit wanneer warm water nodig is. Dit maakt hem bijzonder milieuvriendelijk, omdat er in tegenstelling tot olie- of gasbranders geen uitlaatgassen worden geproduceerd. Bovendien is er geen open vuur, waardoor hij ideaal is voor gebruik op plaatsen waar branders niet zijn toegestaan. Bij een waterdebiet van 13 l/min (800 l/u) wordt de watertemperatuur met 45 °C verhoogd. De maximaal haalbare temperatuur is 95 °C bij een waterinlaattemperatuur van 50 °C. De machine is eenvoudig te bedienen en bijzonder robuust, omdat zowel het frame en de afdekking als de elektrische verwarmingsspiraal van roestvrij staal zijn gemaakt.