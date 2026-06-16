Heetwatergenerator HWE 12/20-42kW
De Kärcher-boiler is een elektrische warmwatergenerator met een krachtig verwarmingsvermogen van 42 kW die flexibel aan de hogedrukzijde van een hogedrukreiniger kan worden geïnstalleerd.
De Kärcher-waterverwarmer is een krachtige elektrische hogedruk-warmwatergenerator die water onmiddellijk onder hoge druk verwarmt en zorgt voor een constante temperatuur. Hij is ideaal voor stationaire hogedrukreinigers met een waterdebiet tot 1300 l/u en een druk tot 210 bar, maar kan ook worden gebruikt voor mobiele machines. De installatie aan de hogedrukzijde van de hogedrukreiniger is snel en eenvoudig. De waterverwarmer heeft een verwarmingsvermogen van 42 kW en verbruikt alleen elektriciteit wanneer warm water nodig is. Dit maakt hem bijzonder milieuvriendelijk, omdat er in tegenstelling tot olie- of gasbranders geen uitlaatgassen worden geproduceerd. Bovendien is er geen open vuur, waardoor hij ideaal is voor gebruik op plaatsen waar branders niet zijn toegestaan. Bij een waterdebiet van 13 l/min (800 l/u) wordt de watertemperatuur met 45 °C verhoogd. De maximaal haalbare temperatuur is 95 °C bij een waterinlaattemperatuur van 50 °C. De machine is eenvoudig te bedienen en bijzonder robuust, omdat zowel het frame en de afdekking als de elektrische verwarmingsspiraal van roestvrij staal zijn gemaakt.
Kenmerken en voordelen
Hoog elektrisch verwarmingsvermogen van 42 kWWarm water is binnen enkele seconden beschikbaar. De constante werktemperatuur is 60 °C bij een waterdebiet van 800 l/u en een inlaattemperatuur van 15 °C.
Grote flexibiliteitGeschikt voor stationaire en mobiele hogedrukreinigers met een debiet tot 1300 l/u en een druk van 210 bar. De elektrische boiler wordt aan de hogedrukzijde van een hogedrukreiniger geïnstalleerd en verwarmt alleen wanneer er warm water nodig is. De boiler kan zowel buiten als binnen worden gebruikt.
Milieuvriendelijk en gebruiksvriendelijkDe boiler werkt uitsluitend op elektriciteit en maakt geen gebruik van conventionele energiebronnen zoals diesel of gas. Het water wordt elektrisch verwarmd in de machine, wat betekent dat er, in tegenstelling tot bij olie- of gasbranders, geen uitlaatgassen worden geproduceerd. Geen open vuur, waardoor het geschikt is voor gebruik op plaatsen waar het moeilijk of verboden is om uitlaatgassen van een brander af te voeren.
Maximale energie-efficiëntie
- Hoge energie-efficiëntie, omdat er – in tegenstelling tot lagedrukketels – geen warm water hoeft te worden opgeslagen.
- Het wordt alleen verwarmd wanneer er warm water nodig is.
- Eenvoudige plug-and-play-installatie en eenvoudige bediening.
Maximale veiligheid en eenvoudige bediening
- Inclusief stromingsschakelaar ter bescherming tegen drooglopen.
- Met veiligheidsthermostaat om de vorming van damp te voorkomen.
- De gewenste watertemperatuur kan worden ingesteld met behulp van een temperatuurregelaar.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400 - 400
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 1300
|Werkdruk (bar)
|max. 210
|Vermogen (A)
|61
|Warmteafgifte (kW)
|42
|Watertoevoer
|3/8″
|Bescherming (A)
|63
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 70
|Werktemperatuur (°C)
|max. 95
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|33,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|36,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|630 x 500 x 160
Uitvoering
- Droogloopbeveiliging
- Temperatuurinstelling
- Veiligheidsthermostaat
- Frame en afdekking: Roestvrij staal
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
Toepassingen
- Elektrische warmwatergenerator voor emissievrij gebruik binnenshuis
- In productiehallen en werkplaatsen waar warm water nodig is
- Overdekte openbare dienstruimten waar warm water nodig is
- Uitermate geschikt voor reinigingstoepassingen in de voedingsindustrie
- Industrie
- Landbouw
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HWE 12/20-42kW
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