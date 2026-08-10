Multi Jet Handheld предлага пет вида струи в един струйник: Точкова струя, плоска струя, промиваща струя, мъгла и напояваща струя. Следователно стуйникът Multi Jet е подходящ за множество приложения. Просто завъртете главата на дюзата, за да изберете правилната струя. Адаптерът Quick Connect между главата на дюзата и удължителната тръба позволява бързо и лесно превключване към друг аксесоар за ръчно почистване, само с една ръка. Удължителната тръба улеснява ергономичната работа и благодарение на разстоянието защитава потребителя от пръскане на вода. MJ 24 Handheld е съвместим с акумулаторна водостуйка KHB 5 Battery.