MJ 24 Handheld 5 в 1 Multi Jet

Универсален струйник Multi Jet 5 в 1 за KHB 5 Battery: MJ 24 Handheld с точкова, плоска, промиваща, мъгла и напояваща струя. Регулира се лесно чрез завъртане на главата на дюзата.

Multi Jet Handheld предлага пет вида струи в един струйник: Точкова струя, плоска струя, промиваща струя, мъгла и напояваща струя. Следователно стуйникът Multi Jet е подходящ за множество приложения. Просто завъртете главата на дюзата, за да изберете правилната струя. Адаптерът Quick Connect между главата на дюзата и удължителната тръба позволява бързо и лесно превключване към друг аксесоар за ръчно почистване, само с една ръка. Удължителната тръба улеснява ергономичната работа и благодарение на разстоянието защитава потребителя от пръскане на вода. MJ 24 Handheld е съвместим с акумулаторна водостуйка KHB 5 Battery.

Характеристики и предимства
Струйник 5-в-1
  • Пет различни вида струя в един струйник.
Икономия на време
  • Без смяна на струйника
Почистване и поливане в едно
  • Няма нужда да превключвате към градински маркуч и пистолет за пръскане.
Точкова струя
  • Почистване на фуги, цепнатини и тесни пролуки, както и премахване на петна от мръсотия.
Плосък поток
  • Почистване на повърхности и предмети.
Промиваща струя
  • Изплакване от освободена мръсотия.
Струя мъгла
  • Почистване на прах или прашец от растенията, докато леко ги поливате.
Напояваща струя
  • Поливане на растения.
Система Quick Connect
  • Лесна и бърза смяна.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,24
Тегло с опаковката (кг) 0,332
Размери (Д × Ш × В) (мм) 423 x 58 x 60
Съвместими уреди
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Мебели за градина/тераса/балкон
  • Велосипеди
  • Почистване на градински уреди и инструменти
  • Детски играчки/Bobbycar®/работни колела
  • Кашпи за цветя
  • За почистване от листа
  • Поливане на растения