MJ 24 Handheld 5 в 1 Multi Jet
Универсален струйник Multi Jet 5 в 1 за KHB 5 Battery: MJ 24 Handheld с точкова, плоска, промиваща, мъгла и напояваща струя. Регулира се лесно чрез завъртане на главата на дюзата.
Multi Jet Handheld предлага пет вида струи в един струйник: Точкова струя, плоска струя, промиваща струя, мъгла и напояваща струя. Следователно стуйникът Multi Jet е подходящ за множество приложения. Просто завъртете главата на дюзата, за да изберете правилната струя. Адаптерът Quick Connect между главата на дюзата и удължителната тръба позволява бързо и лесно превключване към друг аксесоар за ръчно почистване, само с една ръка. Удължителната тръба улеснява ергономичната работа и благодарение на разстоянието защитава потребителя от пръскане на вода. MJ 24 Handheld е съвместим с акумулаторна водостуйка KHB 5 Battery.
Характеристики и предимства
Струйник 5-в-1
- Пет различни вида струя в един струйник.
Икономия на време
- Без смяна на струйника
Почистване и поливане в едно
- Няма нужда да превключвате към градински маркуч и пистолет за пръскане.
Точкова струя
- Почистване на фуги, цепнатини и тесни пролуки, както и премахване на петна от мръсотия.
Плосък поток
- Почистване на повърхности и предмети.
Промиваща струя
- Изплакване от освободена мръсотия.
Струя мъгла
- Почистване на прах или прашец от растенията, докато леко ги поливате.
Напояваща струя
- Поливане на растения.
Система Quick Connect
- Лесна и бърза смяна.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,24
|Тегло с опаковката (кг)
|0,332
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|423 x 58 x 60
Сфера на приложение
- Мебели за градина/тераса/балкон
- Велосипеди
- Почистване на градински уреди и инструменти
- Детски играчки/Bobbycar®/работни колела
- Кашпи за цветя
- За почистване от листа
- Поливане на растения