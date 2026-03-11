Накрайник за паркет
Накрайникът за паркет Kärcher с мек косъм за внимателно почистване на паркет и други чувствителни твърди подови настилки.
Накрайник за паркет с мек косъм за внимателно почистване на твърди подови настилки като паркет, ламинат, корк, PVC, линолеум и плочки.
Характеристики и предимства
Подходящ за прахосмукачки и прахосмукачки с воден филтър Керхер
Мека четка от естествен косъм (конски косми)
- За внимателно почистване без надраскване
Гъвкава връзка
- Много добра маневреност и възможност за почистване под мебели.
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|1
|Стандартна номинална ширина (мм)
|35
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,26
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,407
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|301 x 175 x 54
Сфера на приложение
- Чувствителни повърхности