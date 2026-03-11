Накрайник за паркет

Накрайникът за паркет Kärcher с мек косъм за внимателно почистване на паркет и други чувствителни твърди подови настилки.

Накрайник за паркет с мек косъм за внимателно почистване на твърди подови настилки като паркет, ламинат, корк, PVC, линолеум и плочки.

Характеристики и предимства
Подходящ за прахосмукачки и прахосмукачки с воден филтър Керхер
Мека четка от естествен косъм (конски косми)
  • За внимателно почистване без надраскване
Гъвкава връзка
  • Много добра маневреност и възможност за почистване под мебели.
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 1
Стандартна номинална ширина (мм) 35
Цвят черен
Тегло (кг) 0,26
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,407
Размери (Д х Ш х В) (мм) 301 x 175 x 54
Сфера на приложение
  • Чувствителни повърхности