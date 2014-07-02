Полиращи подложки за паркет, запечатан под/ламинат
3 полиращи подложки за полиращата машина FP 303. Идеални за полиране на запечатани твърди повърхности като запечатан паркет, корк и ламинат.
3 полиращи подложки за полиращата машина FP 303. За перфектно полиране на запечатани подове. Полиращите подложки са идеални за запечатани подове като корк, паркет, ламинат. Просто поставете полиращите подложки на дисковете на машината.
Характеристики и предимства
Полиращи подложки от висококачествени микрофибри
- Перфектен резултат от полирането на запечатани подови настилки (паркет, ламинат, корк)
- Специално разработена за полирането на запечатани подови настилки (паркет, ламинат, корк)
- Възможно е машинно пране при 60 °C.
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|3
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,06
|Тегло с опаковката (кг)
|0,103
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|125 x 125 x 8
Сфера на приложение
- Запечатани твърди подове като паркет, ламинат, корк, камък, линолеум и PVC