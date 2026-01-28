Красивият дом включва и подове, които са поддържани. Това, което преди беше сложен процес с много ръчни стъпки, сега е невероятно лесно благодарение на модерното оборудване. Със своята висока скорост машината за полиране на подове FP 303 допринася за перфектни резултати при полиране на подове като паркет, ламинат, камък, корк, линолеум или PVC. След отключване с крачния превключвател устройството може удобно да се включва и изключва чрез завъртане на дръжката. С функцията за засмукване полиращият прах се изсмуква. Освен това лесно се достига до ъглите благодарение на оптимизираната триъгълна форма на полиращата глава. А плоската полираща глава ви позволява да полирате под мебели. Ергономичната дръжка гарантира удобна работа без умора. Кабелът може да се прибере лесно и спретнато в кабелната макара директно на дръжката. Висококачествената текстилна торба, която също е прикрепена тук, включва хартиената филтърна торба. Подвижните подложки за полиране могат да се съхраняват в отделно отделение за аксесоари, за да спестят място. Плавно движещите се колела гарантират лесно транспортиране на FP 303.