FP 303

Със своята висока скорост машината за полиране на подове FP 303 допринася за перфектни резултати при полиране на всякакви подове като паркет, ламинат, корк, камък, линолеум или PVC.

Красивият дом включва и подове, които са поддържани. Това, което преди беше сложен процес с много ръчни стъпки, сега е невероятно лесно благодарение на модерното оборудване. Със своята висока скорост машината за полиране на подове FP 303 допринася за перфектни резултати при полиране на подове като паркет, ламинат, камък, корк, линолеум или PVC. След отключване с крачния превключвател устройството може удобно да се включва и изключва чрез завъртане на дръжката. С функцията за засмукване полиращият прах се изсмуква. Освен това лесно се достига до ъглите благодарение на оптимизираната триъгълна форма на полиращата глава. А плоската полираща глава ви позволява да полирате под мебели. Ергономичната дръжка гарантира удобна работа без умора. Кабелът може да се прибере лесно и спретнато в кабелната макара директно на дръжката. Висококачествената текстилна торба, която също е прикрепена тук, включва хартиената филтърна торба. Подвижните подложки за полиране могат да се съхраняват в отделно отделение за аксесоари, за да спестят място. Плавно движещите се колела гарантират лесно транспортиране на FP 303.

Характеристики и предимства
Полираща машина FP 303: Ергономична ръкохватка
Ергономична ръкохватка
За удобна работа без умора.
Полираща машина FP 303: Навиване на кабела директно на дръжката
Навиване на кабела директно на дръжката
Удобно съхранение на кабела чрез две куки.
Полираща машина FP 303: Висококачествена текстилна торбичка, вкл. отделни аксесоари
Висококачествена текстилна торбичка, вкл. отделни аксесоари
За съхранение на кърпите за полиране от комплекта без да се заема място
Плоска глава за полиране с триъгълна форма
  • За лесно полиране в ъгли и под мебели.
Накланяща се дръжка
  • Включване и изключване на уреда без навеждане.
Колела за транспорт
  • С лесно подвижните колела стоящата прахосмукачка се придвижва без големи усилия.
Спецификации

Технически данни

Скорост на въртене (об/мин) 1000
Мощност (Вт) 600
Работна ширина (мм) 290
Вместимост на филтърната торба (л) 4
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Тегло без аксесоари (кг) 6,98
Тегло вкл. Опаковка (кг) 8,454
Размери (Д х Ш х В) (мм) 385 x 339 x 1162

Обхват на доставката

  • Подложки за полиране: 3 бр.
  • Филтърна торба: Хартия

Оборудване

  • Съхранение на кабела
  • Текстилна торбичка вкл. място за съхранение на аксесоарите
Сфера на приложение
  • Третирани с восък дървени подове
  • Запечатан паркет
  • Дървени подове с маслено-восъчен финиш
  • Ламинат
  • Подово покритие от камък
  • Корк
  • Линолеум
  • PVC-подове
Аксесоари
