Предфилтър за помпа, малък
Предфилтър за помпа за защита на градински помпи, хидрофори и сградни водопроводни помпени инсталации от груби замърсяващи частици или пясък.
Предфилтър за помпа за всички обичайни градински помпи, хидрофори и сградни водопроводни помпени инсталации – особено за уреди без интегрирани филтри с дебит до 3000 l/h. Предфилтърът защитава помпата ефективно от груби замърсяващи частици или пясък и така удължава срока на експлоатация. Филтърният патрон може да се извади за почистване. Големината на отворите на филтъра са 250µm (0,25mm). Помпеният предфилтър е подходящ преди всичко за гореспоменатите помпи с присъединителна резба G1 (33,3 mm).
Характеристики и предимства
Подвижен филтър
- Филтърът може да се почисти под течаща вода и така може да се използва отново.
Предфилтър за помпа, малък
- За помпи с дебит до 4000 l/h
Предфилтър
- За допълнителна защита на помпата от груби частици замърсявания и пясък
Спецификации
Технически данни
|Размери
|Размер на блендата до 4000 l/h: 250 μm (0.25 mm)
|Отвор на мрежата (мм)
|0,25
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,848
|Тегло с опаковката (кг)
|0,963
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|122 x 189 x 194
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
- За защита на потопяеми помпи от едри частици