Ролковата четка (зелена, твърда) с устойчив на износване звездообразен захващащ елемент е с дължина 450 mm. Тя е подходяща за силно замърсени подове и за основно почистване. Само за неделикатни подове. Четина: Полиамид със силициев карбид, дебелина 0,6 mm, дължина 20 mm.