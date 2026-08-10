Ролкова четка, твърд, зелен, 450 мм
Ролкова четка, зелена, твърда. Дължина: 450 mm. със звездообразен захващащ елемент. За силно замърсени подове и за основно почистване. Четина: Полиамид със силициев карбид, дебелина 0,6 mm, дължина 20 mm.
Ролковата четка (зелена, твърда) с устойчив на износване звездообразен захващащ елемент е с дължина 450 mm. Тя е подходяща за силно замърсени подове и за основно почистване. Само за неделикатни подове. Четина: Полиамид със силициев карбид, дебелина 0,6 mm, дължина 20 mm.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|зелен
|Дължина (мм)
|450
|Степен на твърдост
|твърд
|Количество (бр.)
|1
|Тегло с опаковката (кг)
|1,281