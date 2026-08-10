Ролкова четка, твърд, зелен, 450 мм

Ролкова четка, зелена, твърда. Дължина: 450 mm. със звездообразен захващащ елемент. За силно замърсени подове и за основно почистване. Четина: Полиамид със силициев карбид, дебелина 0,6 mm, дължина 20 mm.

Ролковата четка (зелена, твърда) с устойчив на износване звездообразен захващащ елемент е с дължина 450 mm. Тя е подходяща за силно замърсени подове и за основно почистване. Само за неделикатни подове. Четина: Полиамид със силициев карбид, дебелина 0,6 mm, дължина 20 mm.

Спецификации

Технически данни

Цвят зелен
Дължина (мм) 450
Степен на твърдост твърд
Количество (бр.) 1
Тегло с опаковката (кг) 1,281