BR 45/22 C Bp Pack

Богато оборудвана акумулаторна подопочистваща машина BR 45/22 C Bp Pack. С въртяща се ролкова четка и технология KART за максимална маневреност и производителност на голяма площ.

Дори и на големи площи често се образуват тесни пространства поради обзавеждане или оборудване по пода. В такива случаи нашата подопочистваща машина BR 45/22 C Bp Pack е идеалният избор. Оборудвана с въртящата се на 200 градуса в двете посоки ролкова четка с технология KART (Kärcher Advanced Response Technology) и голяма работна ширина, тя е изключително маневрена и благодарение на това е оптимално пригодена за силно претрупани площи. Същевременно постоянното напречно положение на четката и изсмукващите лайсни спрямо посоката на движение се грижи за производителност на площ и равномерен почистващ резултат. В сравнение с конвенционалните оловни батерии нашите вградени високоефективни литиево-йонни акумулаторни батерии позволяват до 3 пъти по-дълъг живот и освен това не се нуждаят от никаква поддръжка. При използването на иновативният eco!efficiency режим тяхното работно време може още значително да се увеличи и дори работният шум се намалява с около 40 процента. Опционално закупуващият се HEPA филтър филтрира отработения въздух от мръсната вода и така позволява също работа в чувствителни към хигиената области.

Характеристики и предимства
Подопочистваща машина BR 45/22 C Bp Pack: Въртяща се на +/– 200° глава с четка с технология KART
Подопочистваща машина BR 45/22 C Bp Pack: Включително мощна литиево-йонна батерия
Подопочистваща машина BR 45/22 C Bp Pack: Енергоспестяващ режим eco!efficiency
Компактен дизайн на уреда
Много ниско тегло
Прибираща се направляваща щанга
Регулируема по височина направляваща щанга
Включително мощно вградено зарядно устройство
Технология с ролкова четка
Включително метяща функция
Спецификации

Технически данни

Вид на задвижването Батерия
Тягово задвижване Напредване чрез въртене на четката
Работна ширина на четката (мм) 450
Ширина на работа, изсмукване (мм) 500
Резервоар за чиста/мръсна вода (л) 22 / 22
Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч) 1800
Практическа ефективност за единица площ (м²/ч) 1260
Вид на батериите Литиево-йонна
Батерия (В/Ач) 25,2 / 42
Работно време с едно зареждане на батериите (ч) макс. 2
Време за зареждане на батериите (ч) макс. 5
Захранване за зарядно устройство (В/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Брой обороти на четките (об/мин) 750 - 1050
Работен натиска на четката (г/см²) 100 - 150
Широчина на обръщане на пътеката (мм) 1118
Разход на вода (л/мин) 1
Ниво на шум (дБ(А)) 66,5
Напрежение (В) 25,2
Номинална консумирана мощност (Вт) до 550
Цвят антрацит
Допустимо максимално тегло (кг) 70
Размери (Д х Ш х В) (мм) 866 x 530 x 1061

Обхват на доставката

  • Ролкова четка: 1 бр.
  • Вкл. батерия и вградено зарядно устройство
  • Транспортни колела
  • Смукател, прав: 1 бр.

Оборудване

  • Система с два резервоара
  • Променлив натиск
Подопочистваща машина BR 45/22 C Bp Pack

