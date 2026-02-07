Дори и на големи площи често се образуват тесни пространства поради обзавеждане или оборудване по пода. В такива случаи нашата подопочистваща машина BR 45/22 C Bp Pack е идеалният избор. Оборудвана с въртящата се на 200 градуса в двете посоки ролкова четка с технология KART (Kärcher Advanced Response Technology) и голяма работна ширина, тя е изключително маневрена и благодарение на това е оптимално пригодена за силно претрупани площи. Същевременно постоянното напречно положение на четката и изсмукващите лайсни спрямо посоката на движение се грижи за производителност на площ и равномерен почистващ резултат. В сравнение с конвенционалните оловни батерии нашите вградени високоефективни литиево-йонни акумулаторни батерии позволяват до 3 пъти по-дълъг живот и освен това не се нуждаят от никаква поддръжка. При използването на иновативният eco!efficiency режим тяхното работно време може още значително да се увеличи и дори работният шум се намалява с около 40 процента. Опционално закупуващият се HEPA филтър филтрира отработения въздух от мръсната вода и така позволява също работа в чувствителни към хигиената области.