BR 45/22 C Bp Pack
Богато оборудвана акумулаторна подопочистваща машина BR 45/22 C Bp Pack. С въртяща се ролкова четка и технология KART за максимална маневреност и производителност на голяма площ.
Дори и на големи площи често се образуват тесни пространства поради обзавеждане или оборудване по пода. В такива случаи нашата подопочистваща машина BR 45/22 C Bp Pack е идеалният избор. Оборудвана с въртящата се на 200 градуса в двете посоки ролкова четка с технология KART (Kärcher Advanced Response Technology) и голяма работна ширина, тя е изключително маневрена и благодарение на това е оптимално пригодена за силно претрупани площи. Същевременно постоянното напречно положение на четката и изсмукващите лайсни спрямо посоката на движение се грижи за производителност на площ и равномерен почистващ резултат. В сравнение с конвенционалните оловни батерии нашите вградени високоефективни литиево-йонни акумулаторни батерии позволяват до 3 пъти по-дълъг живот и освен това не се нуждаят от никаква поддръжка. При използването на иновативният eco!efficiency режим тяхното работно време може още значително да се увеличи и дори работният шум се намалява с около 40 процента. Опционално закупуващият се HEPA филтър филтрира отработения въздух от мръсната вода и така позволява също работа в чувствителни към хигиената области.
Характеристики и предимства
Въртяща се на +/– 200° глава с четка с технология KART
Включително мощна литиево-йонна батерия
Енергоспестяващ режим eco!efficiency
Компактен дизайн на уреда
Много ниско тегло
Прибираща се направляваща щанга
Регулируема по височина направляваща щанга
Включително мощно вградено зарядно устройство
Технология с ролкова четка
Включително метяща функция
Спецификации
Технически данни
|Вид на задвижването
|Батерия
|Тягово задвижване
|Напредване чрез въртене на четката
|Работна ширина на четката (мм)
|450
|Ширина на работа, изсмукване (мм)
|500
|Резервоар за чиста/мръсна вода (л)
|22 / 22
|Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч)
|1800
|Практическа ефективност за единица площ (м²/ч)
|1260
|Вид на батериите
|Литиево-йонна
|Батерия (В/Ач)
|25,2 / 42
|Работно време с едно зареждане на батериите (ч)
|макс. 2
|Време за зареждане на батериите (ч)
|макс. 5
|Захранване за зарядно устройство (В/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Брой обороти на четките (об/мин)
|750 - 1050
|Работен натиска на четката (г/см²)
|100 - 150
|Широчина на обръщане на пътеката (мм)
|1118
|Разход на вода (л/мин)
|1
|Ниво на шум (дБ(А))
|66,5
|Напрежение (В)
|25,2
|Номинална консумирана мощност (Вт)
|до 550
|Цвят
|антрацит
|Допустимо максимално тегло (кг)
|70
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|866 x 530 x 1061
Обхват на доставката
- Ролкова четка: 1 бр.
- Вкл. батерия и вградено зарядно устройство
- Транспортни колела
- Смукател, прав: 1 бр.
Оборудване
- Система с два резервоара
- Променлив натиск
Видео