Ролкова четка, високо / ниско, оранжев, 400 мм

Ролкова четка, висока-ниска, средно твърда, оранжева. Дължина: 400 mm. със звездообразен захващащ елемент. За почистване на силно структурни подове и при дълбоки фуги. Четина: Полиамид, дебелина 0,6 mm, дължина 15-20 mm.

Ролковата четка (висока-ниска, средно твърда, оранжева) с устойчив на износване звездообразен захващащ елемент и различно дълга четина е с дължина 400 mm. Тя е подходяща за почистване на силно структурни подове и при дълбоки фуги. Четина: Полиамид, дебелина 0,6 mm, дължина 15-20 mm.

Спецификации

Технически данни

Цвят оранжев
Дължина (мм) 400
Вид четка високо / ниско
Количество (бр.) 1
Тегло с опаковката (кг) 0,95
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