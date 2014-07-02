Ролкова четка, високо / ниско, оранжев, 400 мм
Ролкова четка, висока-ниска, средно твърда, оранжева. Дължина: 400 mm. със звездообразен захващащ елемент. За почистване на силно структурни подове и при дълбоки фуги. Четина: Полиамид, дебелина 0,6 mm, дължина 15-20 mm.
Ролковата четка (висока-ниска, средно твърда, оранжева) с устойчив на износване звездообразен захващащ елемент и различно дълга четина е с дължина 400 mm. Тя е подходяща за почистване на силно структурни подове и при дълбоки фуги. Четина: Полиамид, дебелина 0,6 mm, дължина 15-20 mm.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|оранжев
|Дължина (мм)
|400
|Вид четка
|високо / ниско
|Количество (бр.)
|1
|Тегло с опаковката (кг)
|0,95