Ролковата четка (висока-ниска, средно твърда, оранжева) с устойчив на износване звездообразен захващащ елемент и различно дълга четина е с дължина 400 mm. Тя е подходяща за почистване на силно структурни подове и при дълбоки фуги. Четина: Полиамид, дебелина 0,6 mm, дължина 15-20 mm.