BR 40/10 C Adv

BR 40/10 C – най-икономичната машина от нейния клас. Компактната и мощна машина разполага с ширина на работа от 400 mm и с резервоар с обем 10 l. Advance моделът разполага допълнително с колела за транспорт и система за регулиране на натиска на четките.

Тази компактна машина за почистване на подове е с гъвкаво приложение. Възможно е тихо изчеткване и изсмукване и в двете посоки. Тя разполага с прибираща се дръжка, както и със свалящи се резервоари, които лесно се транспортират благодарение на фиксираната дръжка. Смяната на четките и лентите за изсмукване става без инструменти и в рамките на няколко секунди.

Характеристики и предимства
Мощна и бърза
  • 2 бързо оборотни ролкови четки със силен натиск.
  • 2 изсмукващи гумени пера, които събират водата при ход напред и назад.
  • Подът е незабавно готов за употреба.
Ниска конструкция
  • Безпроблемно заобикаляне на мебели.
  • Дръжката може да се сгъва и в двете посоки.
  • При много ниски обекти може да се свали и резервоарът.
Много лесна поддръжка
  • Лесна смяна на четката и за изсмукващите пера без инструменти.
  • Лайсната за обиране на водата може да се сваля лесно и при необходимост да се почисти.
  • Всички електрически компоненти са бързо и лесно достъпни.
Ергономична ръкохватка
  • За по-добър комфорт на употреба
  • С интегрирана система за управление на подаването на водата и на четката.
  • Перфектна за носене и съхранение.
Спецификации

Технически данни

Вид на задвижването Захранване от електрическата мрежа
Работна ширина на четката (мм) 400
Ширина на работа, изсмукване (мм) 400
Резервоар за чиста/мръсна вода (л) 10 / 10
Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч) 400
Практическа ефективност за единица площ (м²/ч) 300
Брой обороти на четките (об/мин) 1100
Работен натиска на четката (г/см²/кг) 100 - 200 / 20 - 30
Разход на вода (л/мин) 1
Ниво на шум (дБ(А)) макс. 75
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50
Мощност (Вт) макс. 2300
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 35,5
Размери (Д х Ш х В) (мм) 520 x 470 x 1150

Обхват на доставката

  • Ролкова четка: 2 бр.
  • Транспортни колела
  • 2 изсмукващи лайсни, прави: 1 бр.

Оборудване

  • Система с два резервоара
  • Захранване от електрическата мрежа
  • Променлив натиск
Подопочистваща машина BR 40/10 C Adv
