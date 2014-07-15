BR 40/10 C Adv
BR 40/10 C – най-икономичната машина от нейния клас. Компактната и мощна машина разполага с ширина на работа от 400 mm и с резервоар с обем 10 l. Advance моделът разполага допълнително с колела за транспорт и система за регулиране на натиска на четките.
Тази компактна машина за почистване на подове е с гъвкаво приложение. Възможно е тихо изчеткване и изсмукване и в двете посоки. Тя разполага с прибираща се дръжка, както и със свалящи се резервоари, които лесно се транспортират благодарение на фиксираната дръжка. Смяната на четките и лентите за изсмукване става без инструменти и в рамките на няколко секунди.
Характеристики и предимства
Мощна и бърза
- 2 бързо оборотни ролкови четки със силен натиск.
- 2 изсмукващи гумени пера, които събират водата при ход напред и назад.
- Подът е незабавно готов за употреба.
Ниска конструкция
- Безпроблемно заобикаляне на мебели.
- Дръжката може да се сгъва и в двете посоки.
- При много ниски обекти може да се свали и резервоарът.
Много лесна поддръжка
- Лесна смяна на четката и за изсмукващите пера без инструменти.
- Лайсната за обиране на водата може да се сваля лесно и при необходимост да се почисти.
- Всички електрически компоненти са бързо и лесно достъпни.
Ергономична ръкохватка
- За по-добър комфорт на употреба
- С интегрирана система за управление на подаването на водата и на четката.
- Перфектна за носене и съхранение.
Спецификации
Технически данни
|Вид на задвижването
|Захранване от електрическата мрежа
|Работна ширина на четката (мм)
|400
|Ширина на работа, изсмукване (мм)
|400
|Резервоар за чиста/мръсна вода (л)
|10 / 10
|Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч)
|400
|Практическа ефективност за единица площ (м²/ч)
|300
|Брой обороти на четките (об/мин)
|1100
|Работен натиска на четката (г/см²/кг)
|100 - 200 / 20 - 30
|Разход на вода (л/мин)
|1
|Ниво на шум (дБ(А))
|макс. 75
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50
|Мощност (Вт)
|макс. 2300
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|35,5
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|520 x 470 x 1150
Обхват на доставката
- Ролкова четка: 2 бр.
- Транспортни колела
- 2 изсмукващи лайсни, прави: 1 бр.
Оборудване
- Система с два резервоара
- Захранване от електрическата мрежа
- Променлив натиск
Видео