Тази компактна машина за почистване на подове е с гъвкаво приложение. Възможно е тихо изчеткване и изсмукване и в двете посоки. Тя разполага с прибираща се дръжка, както и със свалящи се резервоари, които лесно се транспортират благодарение на фиксираната дръжка. Смяната на четките и лентите за изсмукване става без инструменти и в рамките на няколко секунди.