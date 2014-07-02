ротационна дюза, 045
Ротационната дюза с въртяща се струя предлага 10 пъти по-добри резултати при почистване. Керамична дюза и лагерен пръстен за дълъг експлоатационен живот. Допълнителни данни: Макс. 300 бара, 30 MPa, 85 ° C.
Ротационната дюза с въртяща се струя предлага 10 пъти по-добри резултати при почистване. Керамична дюза и лагерен пръстен за дълъг експлоатационен живот. Допълнителни данни: Макс. 300 бара, 30 MPa, 85 ° C.
Спецификации
Технически данни
|Максимално налягане (бар)
|300
|Налягане (бар)
|макс. 300
|Температура (°C)
|макс. 85
|Размер на дюзата ( )
|45
|Свързваща резба
|M 18
|Тегло с опаковката (кг)
|0,54