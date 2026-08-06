ротационна дюза, голям, 170

Ротационна дюза – въртяща се точкова струя – 10-кратен ефект от почистването. Максимална експлоатационна издръжливост чрез керамична дюза/лагерен пръстен макс. 300 bar/30 MPa, 85 °C

Ротационна дюза – въртяща се точкова струя – 10-кратен ефект от почистването. Максимална експлоатационна издръжливост чрез керамична дюза/лагерен пръстен макс. 300 bar/30 MPa, 85 °C

Спецификации

Технически данни

Максимално налягане (бар) 300
Налягане (бар) макс. 300
Температура (°C) макс. 85
Размер на дюзата ( ) 170
Размер голям
Свързваща резба EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 0,512
Съвместими уреди
Актуални продукти