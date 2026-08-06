ротационна дюза, голям, 170
Ротационна дюза – въртяща се точкова струя – 10-кратен ефект от почистването. Максимална експлоатационна издръжливост чрез керамична дюза/лагерен пръстен макс. 300 bar/30 MPa, 85 °C
Ротационна дюза – въртяща се точкова струя – 10-кратен ефект от почистването. Максимална експлоатационна издръжливост чрез керамична дюза/лагерен пръстен макс. 300 bar/30 MPa, 85 °C
Спецификации
Технически данни
|Максимално налягане (бар)
|300
|Налягане (бар)
|макс. 300
|Температура (°C)
|макс. 85
|Размер на дюзата ( )
|170
|Размер
|голям
|Свързваща резба
|EASY!Lock
|Тегло с опаковката (кг)
|0,512