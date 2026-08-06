Нашият мобилен специалист за почистване в най-трудните условия, например в селското стопанство или строителния сектор: HD 25/15-4 Cage Plus. Тази трифазна водоструйка без подгряване впечатлява с много интензивно използване на вода благодарение на нашата висококачествена помпа с коляновия вал, с огромен дебит на водата до 2500 литра на час. С работно налягане от 150 бара, тя може да се справи дори с най-екстремните замърсявания, които се намират например в големи конюшни, големи строителни площадки, в изкопни работи или в кариери за добиване и раздробяване на камъни. Иновации, като бързите връзки EASY! Lock правят работата с пет пъти по-бърза, в сравнение с конвенционалните винтови връзки, без да правят компромис със здравина и надеждност. И не на последно място, устойчивите на пробиване колела гарантират, че машината е лесна за работа и придвижване, дори по неравен терен.