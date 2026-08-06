HD 25/15-4 Cage Plus

Идеален уред за почистване с много вода: HD 25/15-4 Cage Plus водоструйка с работно налягане 150 бара, дебит на водата от 2500 l/h и рамка от неръждаема стомана.

Нашият мобилен специалист за почистване в най-трудните условия, например в селското стопанство или строителния сектор: HD 25/15-4 Cage Plus. Тази трифазна водоструйка без подгряване впечатлява с много интензивно използване на вода благодарение на нашата висококачествена помпа с коляновия вал, с огромен дебит на водата до 2500 литра на час. С работно налягане от 150 бара, тя може да се справи дори с най-екстремните замърсявания, които се намират например в големи конюшни, големи строителни площадки, в изкопни работи или в кариери за добиване и раздробяване на камъни. Иновации, като бързите връзки EASY! Lock правят работата с пет пъти по-бърза, в сравнение с конвенционалните винтови връзки, без да правят компромис със здравина и надеждност. И не на последно място, устойчивите на пробиване колела гарантират, че машината е лесна за работа и придвижване, дори по неравен терен.

Характеристики и предимства
Водоструйка HD 25/15-4 Cage Plus: Cage-рамка
Cage-рамка
Издръжлива тръбна рамка по цялата дължина на уреда. С интегрирана система за транспорт с кран и място за съхранение на аксесоари. Защита на уреда срещу повреждане.
Водоструйка HD 25/15-4 Cage Plus: Електронно наблюдение за по-голяма безопасност при работа.
Електронно наблюдение за по-голяма безопасност при работа.
Защита срещу течове и плавен старт. Защита от пренапрежение и понижено напрежение. Защита срещу късо съединение на 2-фази
Водоструйка HD 25/15-4 Cage Plus: Проектирана за най-тежки приложения
Проектирана за най-тежки приложения
Висока мобилност благодарение на сгъваемата ръкохватка и непробиваемите колела. Голям воден филтър защитава помпата от повреди.
Издръжлив и здрав
  • Изключително големи колянови валове и свързващи елементи със здрави сачмени лагери.
  • Издръжлива месингова глава на цилиндъра и керамични бутала.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебит (л/ч) 500 - 2500
Максимална температура на входящата вода (°C) 60
Работно налягане (бар/МПа) 30 - 150 / 3 - 15
Максимално налягане (бар/МПа) 190 / 19
Мощност на свързване (кВт) 13
Свързващ кабел (м) 5
Цвят антрацит
Тегло (с аксесоари) (кг) 120
Тегло с опаковката (кг) 129
Размери (Д × Ш × В) (мм) 957 x 686 x 1080

Обхват на доставката

  • Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
  • Дължина на маркуча за високо налягане: 15 м
  • Тип маркуч за високо налягане: Премиум качество
  • Струйник от неръждаема стомана: 1050 мм
  • Power дюза
  • Ротационна дюза
  • Струйник за високо налягане
  • Серво контрол

Оборудване

  • Функция за почистващи препарати: Засмукване
  • Прекъсване на налягането
  • Безстепенно регулиране на налягането и на количеството на водата
Водоструйка HD 25/15-4 Cage Plus
Водоструйка HD 25/15-4 Cage Plus
Водоструйка HD 25/15-4 Cage Plus
Водоструйка HD 25/15-4 Cage Plus
Водоструйка HD 25/15-4 Cage Plus
Водоструйка HD 25/15-4 Cage Plus
Водоструйка HD 25/15-4 Cage Plus
Водоструйка HD 25/15-4 Cage Plus

Видео

Сфера на приложение
  • Интензивно почистване под високо налягане при екстремни замърсявания в селското стопанство и строителството
Аксесоари
Почистващи препарати