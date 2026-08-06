HD 25/15-4 Cage Plus
Идеален уред за почистване с много вода: HD 25/15-4 Cage Plus водоструйка с работно налягане 150 бара, дебит на водата от 2500 l/h и рамка от неръждаема стомана.
Нашият мобилен специалист за почистване в най-трудните условия, например в селското стопанство или строителния сектор: HD 25/15-4 Cage Plus. Тази трифазна водоструйка без подгряване впечатлява с много интензивно използване на вода благодарение на нашата висококачествена помпа с коляновия вал, с огромен дебит на водата до 2500 литра на час. С работно налягане от 150 бара, тя може да се справи дори с най-екстремните замърсявания, които се намират например в големи конюшни, големи строителни площадки, в изкопни работи или в кариери за добиване и раздробяване на камъни. Иновации, като бързите връзки EASY! Lock правят работата с пет пъти по-бърза, в сравнение с конвенционалните винтови връзки, без да правят компромис със здравина и надеждност. И не на последно място, устойчивите на пробиване колела гарантират, че машината е лесна за работа и придвижване, дори по неравен терен.
Характеристики и предимства
Cage-рамкаИздръжлива тръбна рамка по цялата дължина на уреда. С интегрирана система за транспорт с кран и място за съхранение на аксесоари. Защита на уреда срещу повреждане.
Електронно наблюдение за по-голяма безопасност при работа.Защита срещу течове и плавен старт. Защита от пренапрежение и понижено напрежение. Защита срещу късо съединение на 2-фази
Проектирана за най-тежки приложенияВисока мобилност благодарение на сгъваемата ръкохватка и непробиваемите колела. Голям воден филтър защитава помпата от повреди.
Издръжлив и здрав
- Изключително големи колянови валове и свързващи елементи със здрави сачмени лагери.
- Издръжлива месингова глава на цилиндъра и керамични бутала.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|500 - 2500
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|60
|Работно налягане (бар/МПа)
|30 - 150 / 3 - 15
|Максимално налягане (бар/МПа)
|190 / 19
|Мощност на свързване (кВт)
|13
|Свързващ кабел (м)
|5
|Цвят
|антрацит
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|120
|Тегло с опаковката (кг)
|129
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|957 x 686 x 1080
Обхват на доставката
- Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
- Дължина на маркуча за високо налягане: 15 м
- Тип маркуч за високо налягане: Премиум качество
- Струйник от неръждаема стомана: 1050 мм
- Power дюза
- Ротационна дюза
- Струйник за високо налягане
- Серво контрол
Оборудване
- Функция за почистващи препарати: Засмукване
- Прекъсване на налягането
- Безстепенно регулиране на налягането и на количеството на водата
Видео
Сфера на приложение
- Интензивно почистване под високо налягане при екстремни замърсявания в селското стопанство и строителството