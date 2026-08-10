VJ 24 Handheld 360° регулируем струйник
Регулируем струйник с 360 ° връзка: VJ 24 Handheld за KHB 5 Battery е подходящ за почистване на труднодостъпни места.
Регулируемият струйник VJ 24 Handheld с регулируема 360 ° връзка може лесно да се справи в труднодостъпни места. Удължителната тръба позволява на потребителя да работи ергономично и на разстояние, което го защитава от изпръскване с вода. Освен това адаптерът за бърза връзка между главата на дюзата и удължителната тръба позволява на потребителя бързо и лесно да превключи на друг аксесоар за ръчно почистване, само с една ръка. VJ 24 Handheld е съвместим с акумулаторна водостуйка KHB 5 Battery.
Характеристики и предимства
Гъвкава връзка
- Регулируема 360 ° връзка.
Включва удължаващ струйник
- За ергономична работа.
25° плоска струя
- Дълбоко, ефективно почистване.
Система Quick Connect
- Лесна и бърза смяна.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,262
|Тегло с опаковката (кг)
|0,354
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|512 x 59 x 43
Сфера на приложение
- Труднодостъпни места (ъгли, пукнатини, пролуки и т.н.)
- Кашпи за цветя
- Кофи за смет
- Велосипеди
- Почистване на градински уреди и инструменти