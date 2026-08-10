VJ 24 Handheld 360° регулируем струйник

Регулируем струйник с 360 ° връзка: VJ 24 Handheld за KHB 5 Battery е подходящ за почистване на труднодостъпни места.

Регулируемият струйник VJ 24 Handheld с регулируема 360 ° връзка може лесно да се справи в труднодостъпни места. Удължителната тръба позволява на потребителя да работи ергономично и на разстояние, което го защитава от изпръскване с вода. Освен това адаптерът за бърза връзка между главата на дюзата и удължителната тръба позволява на потребителя бързо и лесно да превключи на друг аксесоар за ръчно почистване, само с една ръка. VJ 24 Handheld е съвместим с акумулаторна водостуйка KHB 5 Battery.

Характеристики и предимства
Гъвкава връзка
  • Регулируема 360 ° връзка.
Включва удължаващ струйник
  • За ергономична работа.
25° плоска струя
  • Дълбоко, ефективно почистване.
Система Quick Connect
  • Лесна и бърза смяна.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,262
Тегло с опаковката (кг) 0,354
Размери (Д × Ш × В) (мм) 512 x 59 x 43
Съвместими уреди
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Труднодостъпни места (ъгли, пукнатини, пролуки и т.н.)
  • Кашпи за цветя
  • Кофи за смет
  • Велосипеди
  • Почистване на градински уреди и инструменти