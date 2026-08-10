Регулируемият струйник VJ 24 Handheld с регулируема 360 ° връзка може лесно да се справи в труднодостъпни места. Удължителната тръба позволява на потребителя да работи ергономично и на разстояние, което го защитава от изпръскване с вода. Освен това адаптерът за бърза връзка между главата на дюзата и удължителната тръба позволява на потребителя бързо и лесно да превключи на друг аксесоар за ръчно почистване, само с една ръка. VJ 24 Handheld е съвместим с акумулаторна водостуйка KHB 5 Battery.