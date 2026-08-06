Зарядна станция за WV5

Зарядна станция за акумулаторен уред за почистване на прозорци WV 5.

В модерно оформената зарядната станция за акумулаторен уред за почистване на прозорци WV 5 може да се зарежда и съхранява както отделна акумулаторна батерия, така и целият акумулаторен уред за почистване на прозорци.

Характеристики и предимства
Атрактивен дизайн.
  • Благодарение на своя дизайн, зарядната станция оптимално се вписва в жилищната среда.
Удобно зарядно устройство
  • Ако уредът и батерията са на зарядната станция, първо се зарежда уредът, след това - батерията. Без превключване.
Практично навиване на кабела
  • Практично прибиране на кабела в долната част на зарядната станция.
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 1
Цвят черен
Тегло (кг) 0,205
Тегло с опаковката (кг) 0,495
Размери (Д × Ш × В) (мм) 200 x 132 x 50
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