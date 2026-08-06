Зарядна станция за WV5
Зарядна станция за акумулаторен уред за почистване на прозорци WV 5.
В модерно оформената зарядната станция за акумулаторен уред за почистване на прозорци WV 5 може да се зарежда и съхранява както отделна акумулаторна батерия, така и целият акумулаторен уред за почистване на прозорци.
Характеристики и предимства
Атрактивен дизайн.
- Благодарение на своя дизайн, зарядната станция оптимално се вписва в жилищната среда.
Удобно зарядно устройство
- Ако уредът и батерията са на зарядната станция, първо се зарежда уредът, след това - батерията. Без превключване.
Практично навиване на кабела
- Практично прибиране на кабела в долната част на зарядната станция.
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|1
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,205
|Тегло с опаковката (кг)
|0,495
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|200 x 132 x 50