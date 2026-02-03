WV 5 Plus N Battery

WV 5 Plus N: акумулаторен уред за прозорци, захранван с батерии, спрей бутилка с микрофибърна кърпа за почистване, почистващ препарат, станция за зареждане и сменяема батерия.

Най-високият стандарт за почистване на прозорци: WV 5 Plus N от Kärcher – уред за почиствне на прозорци, захранван с батерии позволява почистване без усилие, без ивици и капки, с абсолютно перфектни резултати. WV 5 Plus N включва уред за прозорци, захранван от батерии, тясна смукателна дюза (специално проектирана за решетъчни прозорци и тесни повърхности на прозорци), бутилка със спрей с микрофибърна чистачка, почистващ препарат, станция за зареждане и сменяема батерия (за безспирно да почистване). Перфектното взаимодействие между спрей бутилката и микрофибърната кърпа гарантира особено ефективно почистване. Времето за работа на батерията е значително подобрено в сравнение с предишната гама. Дистанционните елементи на всмукателната дюза осигуряват още по-добри резултати при почистване чак до краищата. Меките компоненти в дръжката на устройството са друг плюс, който гарантира, че WV 5 е още по-удобен за хващане от предишната гама устройства. Зарядната станция може да се използва за презареждане на отделни батерии, както и за сигурно съхранение на цялата Window Vac.

Характеристики и предимства
Акумулаторен уред за почистване на прозорци WV 5 Plus N Battery: Включва батерия и зарядно
Миете без прекъсване благодарение на сменяема батерия.
Акумулаторен уред за почистване на прозорци WV 5 Plus N Battery: Комфортно чистене по ръба
Благодарение на ръчното регулиране на дистанционера постигате перфекти резултати от почистването без ивици дори и до ръба на прозореца.
Акумулаторен уред за почистване на прозорци WV 5 Plus N Battery: Удобна дръжка с показание за нивото на зареждане на батерията.
Новата гумирана дръжка на уреда осигурява по-добър и удобен захват. 3-те LED индикатора над бутона за включване показват актуалното състояние на батерията.
Възможност за смяна на смукателния накрайник.
  • В зависимост от големината на повърхността за почистване може да се използва малкият или големият смукателен накрайник.
Приятно тих
  • Ниският работен шум на уреда за прозорци прави работата още по-приятна.
Оригиналът
  • Оригинал на Керхер – качество от откривателя на вакуумните системи за почистване на прозорци.
3 пъти по-бърз.
  • Почистването на прозорци е три пъти по-бързо с Window Vac, отколкото с конвенционалните методи.
Резултат без капки и ивици
  • Благодарение на електрическото изсмукване на водата веднъж за винаги се слага край на капенето. За блестящо чисти прозорци.
Абсолютно хигиеничен
  • Бързо и лесно изсипване на резервоара – без контакт с мръсната вода.
Многообразие на приложение
  • Уредът за почистване на прозорци може да се използва за всички гладки повърхности като плочки, огледала или душкабини.
Спецификации

Технически данни

Работна ширина на смукателния накрайник (мм) 280
Работна ширина на тесния смукателен накрайник (мм) 170
Обем на резервоара за мръсна вода (мл) 100
Време за работа с едно зареждане (мин) 35
Време за зареждане на батерията (мин) 185
Вид батерия Сменяема литиево-йонна батерия
Производителност с едно зареждане на батерията (м²) прибл. 210
Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 100 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Цвят Бял
Тегло вкл. акумулаторните батерии (кг) 0,7
Тегло без аксесоари (кг) 0,7
Тегло вкл. Опаковка (кг) 1,6
Размери (Д х Ш х В) (мм) 125 x 280 x 325

Обхват на доставката

  • Акумулаторни батерии: Сменяема батерия за WV 5 и WVP 10 (2 бр.)
  • Зарядно устройство: Зарядно за батерията + докинг станция (по 1 от всяко)
  • Пулверизатор Extra с микрофибърна кърпа
  • Почистващи препарати: RM 503 Window Vac, 20 мл
  • Тясна смукателна дюза

Оборудване

  • Смукателна дюза
  • Възможност за смяна на смукателния накрайник.
Акумулаторен уред за почистване на прозорци WV 5 Plus N Battery
Сфера на приложение
  • Прозорци и стъклени повърхности
  • Прозорци с решетки
  • Гладки повърхности
  • Огледала
  • Плочки
  • Стъклени маси
Аксесоари
Почистващи препарати