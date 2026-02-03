WV 5 Plus N Battery
WV 5 Plus N: акумулаторен уред за прозорци, захранван с батерии, спрей бутилка с микрофибърна кърпа за почистване, почистващ препарат, станция за зареждане и сменяема батерия.
Най-високият стандарт за почистване на прозорци: WV 5 Plus N от Kärcher – уред за почиствне на прозорци, захранван с батерии позволява почистване без усилие, без ивици и капки, с абсолютно перфектни резултати. WV 5 Plus N включва уред за прозорци, захранван от батерии, тясна смукателна дюза (специално проектирана за решетъчни прозорци и тесни повърхности на прозорци), бутилка със спрей с микрофибърна чистачка, почистващ препарат, станция за зареждане и сменяема батерия (за безспирно да почистване). Перфектното взаимодействие между спрей бутилката и микрофибърната кърпа гарантира особено ефективно почистване. Времето за работа на батерията е значително подобрено в сравнение с предишната гама. Дистанционните елементи на всмукателната дюза осигуряват още по-добри резултати при почистване чак до краищата. Меките компоненти в дръжката на устройството са друг плюс, който гарантира, че WV 5 е още по-удобен за хващане от предишната гама устройства. Зарядната станция може да се използва за презареждане на отделни батерии, както и за сигурно съхранение на цялата Window Vac.
Характеристики и предимства
Включва батерия и зарядноМиете без прекъсване благодарение на сменяема батерия.
Комфортно чистене по ръбаБлагодарение на ръчното регулиране на дистанционера постигате перфекти резултати от почистването без ивици дори и до ръба на прозореца.
Удобна дръжка с показание за нивото на зареждане на батерията.Новата гумирана дръжка на уреда осигурява по-добър и удобен захват. 3-те LED индикатора над бутона за включване показват актуалното състояние на батерията.
Възможност за смяна на смукателния накрайник.
- В зависимост от големината на повърхността за почистване може да се използва малкият или големият смукателен накрайник.
Приятно тих
- Ниският работен шум на уреда за прозорци прави работата още по-приятна.
Оригиналът
- Оригинал на Керхер – качество от откривателя на вакуумните системи за почистване на прозорци.
3 пъти по-бърз.
- Почистването на прозорци е три пъти по-бързо с Window Vac, отколкото с конвенционалните методи.
Резултат без капки и ивици
- Благодарение на електрическото изсмукване на водата веднъж за винаги се слага край на капенето. За блестящо чисти прозорци.
Абсолютно хигиеничен
- Бързо и лесно изсипване на резервоара – без контакт с мръсната вода.
Многообразие на приложение
- Уредът за почистване на прозорци може да се използва за всички гладки повърхности като плочки, огледала или душкабини.
Спецификации
Технически данни
|Работна ширина на смукателния накрайник (мм)
|280
|Работна ширина на тесния смукателен накрайник (мм)
|170
|Обем на резервоара за мръсна вода (мл)
|100
|Време за работа с едно зареждане (мин)
|35
|Време за зареждане на батерията (мин)
|185
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна батерия
|Производителност с едно зареждане на батерията (м²)
|прибл. 210
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|100 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Цвят
|Бял
|Тегло вкл. акумулаторните батерии (кг)
|0,7
|Тегло без аксесоари (кг)
|0,7
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|1,6
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|125 x 280 x 325
Обхват на доставката
- Акумулаторни батерии: Сменяема батерия за WV 5 и WVP 10 (2 бр.)
- Зарядно устройство: Зарядно за батерията + докинг станция (по 1 от всяко)
- Пулверизатор Extra с микрофибърна кърпа
- Почистващи препарати: RM 503 Window Vac, 20 мл
- Тясна смукателна дюза
Оборудване
- Смукателна дюза
- Възможност за смяна на смукателния накрайник.
Сфера на приложение
- Прозорци и стъклени повърхности
- Прозорци с решетки
- Гладки повърхности
- Огледала
- Плочки
- Стъклени маси
- Плочки