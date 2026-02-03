Най-високият стандарт за почистване на прозорци: WV 5 Plus N от Kärcher – уред за почиствне на прозорци, захранван с батерии позволява почистване без усилие, без ивици и капки, с абсолютно перфектни резултати. WV 5 Plus N включва уред за прозорци, захранван от батерии, тясна смукателна дюза (специално проектирана за решетъчни прозорци и тесни повърхности на прозорци), бутилка със спрей с микрофибърна чистачка, почистващ препарат, станция за зареждане и сменяема батерия (за безспирно да почистване). Перфектното взаимодействие между спрей бутилката и микрофибърната кърпа гарантира особено ефективно почистване. Времето за работа на батерията е значително подобрено в сравнение с предишната гама. Дистанционните елементи на всмукателната дюза осигуряват още по-добри резултати при почистване чак до краищата. Меките компоненти в дръжката на устройството са друг плюс, който гарантира, че WV 5 е още по-удобен за хващане от предишната гама устройства. Зарядната станция може да се използва за презареждане на отделни батерии, както и за сигурно съхранение на цялата Window Vac.