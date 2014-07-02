Препарат за паркет с маслено-восъчен финиш RM 530, 1л
Оптимална грижа и защита за третирани с восък дървени подове или дървени подове обработени с маслено-восъчен финиш. Следите от стъпки се отстраняват, защитният слой се подновява и подът придобива сатенен блясък. Забележка: Обработените подове трябва да се оставят да съхнат 24 часа, да не се мокрят, да не се местят мебели и да не се стъпва с обувки. Да се съхранява на защитено от замръзване място.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|1
|Опаковъчна единица (бр.)
|6
|Тегло (кг)
|1,003
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|1,166
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|100 x 100 x 215
Качества
- Оптимална грижа и защита
- Освежава
- Дава сатенен блясък
- Подлежи на полиране
- Адаптиран за уредите на Kärcher с гарантирана съвместимост на материалите.
- Тялото на бутилката е изработено от 100% рециклирана пластмаса
- Произведено в Германия
Сфера на приложение
- Третирани с восък дървени подове
- Дървени подове с маслено-восъчен финиш