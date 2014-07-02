Препарат за камък - мат / линолеум / PVC RM 532, 1л
Оптимална грижа и защита за подови настилки от естествен / изкуствен камък - мат, линолеум и PVC. Следите от стъпки се отстраняват, защитният слой се подновява и подът придобива сатенен блясък. Забележка: Обработените подове трябва да се оставят да съхнат 24 часа, да не се мокрят, да не се местят мебели и да не се стъпва с обувки. Да се съхранява на защитено от замръзване място.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|1
|Опаковъчна единица (бр.)
|6
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|1,11
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|100 x 100 x 215
Качества
- Оптимална грижа и защита
- Освежава
- Дава сатенен блясък
- Подлежи на полиране
- Адаптиран за уредите на Kärcher с гарантирана съвместимост на материалите.
- Тялото на бутилката е изработено от 100% рециклирана пластмаса
- Произведено в Германия
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
- P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
- EUH 210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.
Сфера на приложение
- матови подове от естествен / изкуствен камък
- Линолеум
- PVC-подове