Препарат за камък - мат / линолеум / PVC RM 532, 1л

Оптимална грижа и защита за подови настилки от естествен / изкуствен камък - мат, линолеум и PVC. Следите от стъпки се отстраняват, защитният слой се подновява и подът придобива сатенен блясък. Забележка: Обработените подове трябва да се оставят да съхнат 24 часа, да не се мокрят, да не се местят мебели и да не се стъпва с обувки. Да се съхранява на защитено от замръзване място.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 1
Опаковъчна единица (бр.) 6
Тегло вкл. Опаковка (кг) 1,11
Размери (Д х Ш х В) (мм) 100 x 100 x 215
Качества
  • Оптимална грижа и защита
  • Освежава
  • Дава сатенен блясък
  • Подлежи на полиране
  • Адаптиран за уредите на Kärcher с гарантирана съвместимост на материалите.
  • Тялото на бутилката е изработено от 100% рециклирана пластмаса
  • Произведено в Германия
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
  • EUH 210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.
Сфера на приложение
  • матови подове от естествен / изкуствен камък
  • Линолеум
  • PVC-подове