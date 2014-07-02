Препарат за запечатан паркет / ламинат / корк RM 531, 1л

Оптимална грижа и защита за запечатан паркет, ламинат и корк. Следите от стъпки се отстраняват, защитният слой се подновява и подът придобива сатенен блясък. Забележка: Обработените подове трябва да се оставят да съхнат 24 часа, да не се мокрят, да не се местят мебели и да не се стъпва с обувки. Да се съхранява на защитено от замръзване място.