Препарат за запечатан паркет / ламинат / корк RM 531, 1л

Оптимална грижа и защита за запечатан паркет, ламинат и корк. Следите от стъпки се отстраняват, защитният слой се подновява и подът придобива сатенен блясък. Забележка: Обработените подове трябва да се оставят да съхнат 24 часа, да не се мокрят, да не се местят мебели и да не се стъпва с обувки. Да се съхранява на защитено от замръзване място.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 1
Опаковъчна единица (бр.) 6
Тегло вкл. Опаковка (кг) 1,125
Размери (Д х Ш х В) (мм) 100 x 100 x 215
Препарат за запечатан паркет / ламинат / корк RM 531, 1л
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Запечатан паркет
  • Ламинат
  • Корк