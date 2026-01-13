Комплект за свързване
Комплект за свързване: G3/4-кранова връзка с G1/2-редуктор, 2x универсални куплунга за маркучи и 1,5 m PrimoFlex®-маркуч (5/8"). За свързване на количка за маркучи и държачи за маркучи с крана за водата.
Комплект за свързване на количка за маркучи и държачи за маркучи с крана за водата. Комплектът се състои от G3/4-кранова връзка с G1/2-редуктор, два универсални куплунга за маркучи и 1,5 m PrimoFlex®-маркуч (5/8"). Градинските маркучи от серията за напояване на Керхер се отличават с висока гъвкавост, издръжливост и устойчивост на прегъване. Предимствата са налице: дълга продължителност на експлоатационния живот и лесна употреба. Керхер: разумният избор за вашето поливане.
Характеристики и предимства
1,5 m 5/8"-PrimoFlex®-маркуч
2 x универсален куплунг за маркуч 2.645-191.0
- Подходящ за всички видове градински маркучи
За свързване на колички за маркучи и носачи с водопроводния кран
Спецификации
Технически данни
|Диаметър
|5/8″
|Дължина на маркуча (м)
|1,5
|Размер на резбата
|G3/4
|Цвят
|жълт
|Тегло (кг)
|0,238
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,343
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|210 x 210 x 58
Когато свързвате тези продукти към мрежата за питейна вода, трябва да спазвате изискванията на EN 1717. Ако е необходимо, попитайте вашия санитарен специалист.
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- За напояване на зеленчукови и овощни градини с голяма площ
- За напояване на саксийни растения
- За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
- Почистване на градински уреди и инструменти