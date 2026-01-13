Комплект за свързване на количка за маркучи и държачи за маркучи с крана за водата. Комплектът се състои от G3/4-кранова връзка с G1/2-редуктор, два универсални куплунга за маркучи и 1,5 m PrimoFlex®-маркуч (5/8"). Градинските маркучи от серията за напояване на Керхер се отличават с висока гъвкавост, издръжливост и устойчивост на прегъване. Предимствата са налице: дълга продължителност на експлоатационния живот и лесна употреба. Керхер: разумният избор за вашето поливане.