Комплект за свързване

Комплект за свързване: G3/4-кранова връзка с G1/2-редуктор, 2x универсални куплунга за маркучи и 1,5 m PrimoFlex®-маркуч (5/8"). За свързване на количка за маркучи и държачи за маркучи с крана за водата.

Комплект за свързване на количка за маркучи и държачи за маркучи с крана за водата. Комплектът се състои от G3/4-кранова връзка с G1/2-редуктор, два универсални куплунга за маркучи и 1,5 m PrimoFlex®-маркуч (5/8"). Градинските маркучи от серията за напояване на Керхер се отличават с висока гъвкавост, издръжливост и устойчивост на прегъване. Предимствата са налице: дълга продължителност на експлоатационния живот и лесна употреба. Керхер: разумният избор за вашето поливане.

Характеристики и предимства
1,5 m 5/8"-PrimoFlex®-маркуч
2 x универсален куплунг за маркуч 2.645-191.0
  • Подходящ за всички видове градински маркучи
За свързване на колички за маркучи и носачи с водопроводния кран
Спецификации

Технически данни

Диаметър 5/8″
Дължина на маркуча (м) 1,5
Размер на резбата G3/4
Цвят жълт
Тегло (кг) 0,238
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,343
Размери (Д х Ш х В) (мм) 210 x 210 x 58

Когато свързвате тези продукти към мрежата за питейна вода, трябва да спазвате изискванията на EN 1717. Ако е необходимо, попитайте вашия санитарен специалист.

Сфера на приложение
  • Напояване на градината
  • За напояване на зеленчукови и овощни градини с голяма площ
  • За напояване на саксийни растения
  • За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
  • Почистване на градински уреди и инструменти