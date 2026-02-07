Активна пяна VehiclePro RM 812 Classic, 20л
Много силно почистваща, интензивна активна пяна. Чрез комбинацията от съдържащите се вещества се щадят повърхностите на превозните средства, а също и четките. Съвместима с VDA.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|20
|Опаковъчна единица (бр.)
|1
|Ниво на pH
|9
|Тегло (кг)
|20,52
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|22,185
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|260 x 240 x 390
Качества
- Интензивно пенещ се шампоан за четки за миене на коли
- Разтваря масла, мазнини и минерални замърсявания
- Образува обемна, светла и атрактивна пяна
- Подпомага плъзгането на четките и щади по този начин повърхностите на превозните средства
- Значително рдуцира повторното замърсяване на четките
- Съвместим е с вакси и предотвратява образуването на ивици по боядисаните повърхности
- Отговаря на VDA
- Бързо отделяне на маслото и водата в масления сепаратор (лесно отделяне = asf)
- Без NTA
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
- H315 Предизвиква дразнене на кожата.
- H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
- P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
- P264 Да се измие старателно след употреба.
- P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
- P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
- P332 + P313 При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.
- P302 + P352b ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода и сапун.
Сфера на приложение
- VDA-compliant
- Товарни автомобили
- Автобуси, товарни автомобили
- Леки автомобили