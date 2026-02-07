Активна пяна VehiclePro RM 812 Classic, 20л

Много силно почистваща, интензивна активна пяна. Чрез комбинацията от съдържащите се вещества се щадят повърхностите на превозните средства, а също и четките. Съвместима с VDA.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 20
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 9
Тегло (кг) 20,52
Тегло вкл. Опаковка (кг) 22,185
Размери (Д х Ш х В) (мм) 260 x 240 x 390
Качества
  • Интензивно пенещ се шампоан за четки за миене на коли
  • Разтваря масла, мазнини и минерални замърсявания
  • Образува обемна, светла и атрактивна пяна
  • Подпомага плъзгането на четките и щади по този начин повърхностите на превозните средства
  • Значително рдуцира повторното замърсяване на четките
  • Съвместим е с вакси и предотвратява образуването на ивици по боядисаните повърхности
  • Отговаря на VDA
  • Бързо отделяне на маслото и водата в масления сепаратор (лесно отделяне = asf)
  • Без NTA
Активна пяна VehiclePro RM 812 Classic, 20л
Активна пяна VehiclePro RM 812 Classic, 20л
Активна пяна VehiclePro RM 812 Classic, 20л
Активна пяна VehiclePro RM 812 Classic, 20л
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • H315 Предизвиква дразнене на кожата.
  • H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
  • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
  • P264 Да се измие старателно след употреба.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
  • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
  • P332 + P313 При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.
  • P302 + P352b ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода и сапун.
Сфера на приложение
  • VDA-compliant
  • Товарни автомобили
  • Автобуси, товарни автомобили
  • Леки автомобили
Аксесоари