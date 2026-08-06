Kärcher Polish Plus RM 831, 20л

Нов препарат за почистване на автомобили със специална формула за дълготрайно консервиране. Защитава автомобила от уличните замърсявания, насекоми, валежи с повишена киселинност и други атмосферни влияния. Съответствие с VDA.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 20
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 4
Тегло (кг) 19,94
Тегло с опаковката (кг) 21,585
Размери (Д × Ш × В) (мм) 260 x 240 x 390
Kärcher Polish Plus RM 831, 20л
Kärcher Polish Plus RM 831, 20л
Kärcher Polish Plus RM 831, 20л
Сфера на приложение
  • Леки автомобили
  • Товарни автомобили
Аксесоари