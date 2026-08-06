Kärcher Polish Plus RM 831, 20л
Нов препарат за почистване на автомобили със специална формула за дълготрайно консервиране. Защитава автомобила от уличните замърсявания, насекоми, валежи с повишена киселинност и други атмосферни влияния. Съответствие с VDA.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|20
|Опаковъчна единица (бр.)
|1
|Ниво на pH
|4
|Тегло (кг)
|19,94
|Тегло с опаковката (кг)
|21,585
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|260 x 240 x 390
Сфера на приложение
- Леки автомобили
- Товарни автомобили