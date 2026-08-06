Kärcher Polish Plus RM 831, 20л

Нов препарат за почистване на автомобили със специална формула за дълготрайно консервиране. Защитава автомобила от уличните замърсявания, насекоми, валежи с повишена киселинност и други атмосферни влияния. Съответствие с VDA.