Препарат за миене на халета и плочки VehiclePro RM 841, 20л
Този кисел препарат за миене на халета и плочки отстранява бързо и ефикасно варовик, масла, остатъци от вакса и препарати и следи от корозия.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|20
|Опаковъчна единица (бр.)
|1
|Тегло (кг)
|21,82
|Тегло с опаковката (кг)
|22,93
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|260 x 240 x 390
Качества
- ефикасен, кисел препарат за миещи съоръжения и портални автомивки
- отстранява бържзо и ефективно варовик, грес, масла, остатъци от ръжда и от препарати
- Сигурно отстранява закоравели натрупвания на варовик
- подходящ за основно и поддържащо почистване
- Бърза ефективност
- Приятен, свеж аромат
- Бързо отделяне на маслото и водата в масления сепаратор (лесно отделяне = asf)
- Повърхностно биоразградим съгласно EEC 648/2004
- Без NTA
- без минерални масла и минерални въглеводороди
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
- H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
- H290 Може да бъде корозивно за металите.
- P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
- P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
- P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
- P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
- P405 Да се съхранява под ключ.
- P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Сфера на приложение
- Почистваща инсталация и зала за почистване