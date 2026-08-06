Препарат за миене на халета и плочки VehiclePro RM 841, 20л

Този кисел препарат за миене на халета и плочки отстранява бързо и ефикасно варовик, масла, остатъци от вакса и препарати и следи от корозия.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 20
Опаковъчна единица (бр.) 1
Тегло (кг) 21,82
Тегло с опаковката (кг) 22,93
Размери (Д × Ш × В) (мм) 260 x 240 x 390
Качества
  • ефикасен, кисел препарат за миещи съоръжения и портални автомивки
  • отстранява бържзо и ефективно варовик, грес, масла, остатъци от ръжда и от препарати
  • Сигурно отстранява закоравели натрупвания на варовик
  • подходящ за основно и поддържащо почистване
  • Бърза ефективност
  • Приятен, свеж аромат
  • Бързо отделяне на маслото и водата в масления сепаратор (лесно отделяне = asf)
  • Повърхностно биоразградим съгласно EEC 648/2004
  • Без NTA
  • без минерални масла и минерални въглеводороди
Препарат за миене на халета и плочки VehiclePro RM 841, 20л
Препарат за миене на халета и плочки VehiclePro RM 841, 20л
Препарат за миене на халета и плочки VehiclePro RM 841, 20л
Препарат за миене на халета и плочки VehiclePro RM 841, 20л
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
  • H290 Може да бъде корозивно за металите.
  • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
  • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
  • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
  • P405 Да се съхранява под ключ.
  • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Сфера на приложение
  • Почистваща инсталация и зала за почистване
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