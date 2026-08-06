Почистващ препарат за цистерни TankPro Cleaner, киселинен RM 870, 20л

TankPro Cleaner, киселинен RM 870 за вътрешно и външно почистване на цистерни,силози и контейнери. Почиства също и силни варовикови отлагания, остатъци от строителни материали и хранителни средства като щади материалите.