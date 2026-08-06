Почистващ препарат за цистерни TankPro Cleaner, киселинен RM 875, 20л

Алкалният TankPro RM 875 за основно почистване на силни замърсявания от масла и греси напр. в цистерни, силози и контейнери. С редуцирана пяна, мощен и щадящ материалите.