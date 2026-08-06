Почистващ препарат за цистерни TankPro Cleaner, киселинен RM 875, 20л

Алкалният TankPro RM 875 за основно почистване на силни замърсявания от масла и греси напр. в цистерни, силози и контейнери. С редуцирана пяна, мощен и щадящ материалите.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 20
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 13
Тегло с опаковката (кг) 23,4
Качества
  • Мощен, алкален почистващ препарат за системи за вътрешно почистване на резервоара.
  • Активно средство за отстраняване на замърсявания от остатъците от храна
  • Ефективно премахва хранителните остатъци като захар, яйчен жълтък, масла, мазнини, шоколад
  • С антикорозионни инхибитори за щадящо почистване на неръждаема стомана и алуминий
  • Без боя и миризма
  • За употреба върху повърхности, които влизат в контакт с храна
  • Температурно стабилен при рабора до 90 градуса С
  • С намалена пяна
Почистващ препарат за цистерни TankPro Cleaner, киселинен RM 875, 20л
Почистващ препарат за цистерни TankPro Cleaner, киселинен RM 875, 20л
Почистващ препарат за цистерни TankPro Cleaner, киселинен RM 875, 20л
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • H290 Може да бъде корозивно за металите.
  • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
  • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
  • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
  • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
  • P405 Да се съхранява под ключ.
  • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Сфера на приложение
  • Цистерна
  • Силозни контейнери
  • Междинен контейнер за насипни товари (IBC)
  • ISO контейнер
Аксесоари