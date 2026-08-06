Почистващ препарат за цистерни TankPro Cleaner, киселинен RM 875, 20л
Алкалният TankPro RM 875 за основно почистване на силни замърсявания от масла и греси напр. в цистерни, силози и контейнери. С редуцирана пяна, мощен и щадящ материалите.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|20
|Опаковъчна единица (бр.)
|1
|Ниво на pH
|13
|Тегло с опаковката (кг)
|23,4
Качества
- Мощен, алкален почистващ препарат за системи за вътрешно почистване на резервоара.
- Активно средство за отстраняване на замърсявания от остатъците от храна
- Ефективно премахва хранителните остатъци като захар, яйчен жълтък, масла, мазнини, шоколад
- С антикорозионни инхибитори за щадящо почистване на неръждаема стомана и алуминий
- Без боя и миризма
- За употреба върху повърхности, които влизат в контакт с храна
- Температурно стабилен при рабора до 90 градуса С
- С намалена пяна
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
- H290 Може да бъде корозивно за металите.
- H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
- P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
- P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
- P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
- P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
- P405 Да се съхранява под ключ.
- P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Сфера на приложение
- Цистерна
- Силозни контейнери
- Междинен контейнер за насипни товари (IBC)
- ISO контейнер