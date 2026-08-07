Lorsque les arbustes ou les murs de la maison gênent le passage de la tondeuse, un appareil maniable et performant est nécessaire : un coupe-bordures Kärcher. Celui-ci atteint même les endroits difficiles d'accès du jardin. La bobine de fil de coupe torsadé compatible avec les modèles LTR 3-18 Dual et LTR 36-33 Battery fournit des résultats de coupe nets et fiables. Le fil de coupe torsadé coupe avec précision et endurance grâce au réajustement automatique constant du fil sur la bobine. Le résultat de coupe reste ainsi toujours net, même pendant les cycles de travail prolongés. Autres points forts : le fonctionnement silencieux et le remplacement simple et sans outils de la bobine de fil en quelques gestes. Et c'est reparti, à l'assaut des derniers brins d'herbe rebelles.