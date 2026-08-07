Les mauvaises herbes qui prolifèrent dans les allées et sur les murets offrent une vision peu réjouissante. À l'inverse, une élimination rapide de cette végétation indésirable est d'autant plus réjouissante. Cela est possible sans effort avec les désherbeurs WRE 4 Battery et WRE 18-55 de Kärcher. Grâce à un moteur puissant, à un régime élevé et surtout grâce à la bande de poils durs en nylon qui s'avère efficace tout en préservant les surfaces. Toutes les bandes de poils durs peuvent être remplacées en quelques gestes et sans outils en cas d'usure. Ainsi, le travail peut reprendre en un clin d'œil : profitez d'une élimination rapide et efficace de la mousse et des mauvaises herbes sèches dans une posture qui ménage le dos.