Buse triple, 033

Buse triple à permutation manuelle du jet très pratique. Pour les appareils équipés d'un injecteur, le jet plat basse pression sert à aspirer et à répandre le détergent.

Buse triple à permutation manuelle. Robuste, durable et résistant à la saleté. Permutation aisée du jet entre le jet crayon haute pression (0°), le jet plat haute pression (25°) et le jet plat basse pression (40°). Pour les appareils équipés d'un injecteur, le jet plat basse pression sert à aspirer et à répandre le détergent.

Spécifications

Données techniques

Pression max. (bar) 300
Taille de buse ( ) 33
Température (°C) max. 80
Filetage des raccords EASY!Lock
Poids emballage inclus (kg) 0.3
Appareils compatibles