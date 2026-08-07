Buse triple à permutation manuelle. Robuste, durable et résistant à la saleté. Permutation aisée du jet entre le jet crayon haute pression (0°), le jet plat haute pression (25°) et le jet plat basse pression (40°). Pour les appareils équipés d'un injecteur, le jet plat basse pression sert à aspirer et à répandre le détergent.