Buse triple, 060
Buse triple à permutation manuelle avec buse en inox. Robuste, durable et résistante à la saleté.
Permutation aisée du jet entre le jet crayon haute pression (0°), le jet plat haute pression avec Powerbuse (25°) et le jet basse pression (40°). Pour les appareils équipés d’un injecteur, le jet plat basse pression sert à aspirer et à pulvériser le détergent. Raccord M 18 × 1,5.
Spécifications
Données techniques
|Pression max. (bar)
|300
|Taille de buse ( )
|60
|Température (°C)
|max. 80
|Filetage des raccords
|M 18
|Poids emballage inclus (kg)
|0.3
Pièces de rechange Buse triple, 060
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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