Chargeur WV & KV
Chargeur pour les nettoyeurs de vitres sans fil de Kärcher et le nettoyeur vibrant sans fil.
Le chargeur permet de recharger tous les nettoyeurs de vitres sans fil WV ainsi que le nettoyeur vibrant sans fil KV.
Caractéristiques et avantages
Compatible avec WV et KV
- Un seul bloc d'alimentation pour deux groupes d'appareils.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|29 x 122 x 114