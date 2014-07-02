Dispositif d'hydrosablage sans réglage de débit (sans buses)
Ajout de produit de sablage au jet haute pression. Pour décaper la peinture, la rouille et la calamine. Montage sur la lance d'arrosage au lieu de la buse haute pression. Sans réglage du débit
Pour décaper, dérouiller et décalaminer plus facilement que jamais : Le dispositif d'hydrosablage Kärcher permet d'ajouter très facilement un agent de sablage au jet haute pression. Le dispositif d'hydrosablage est placé directement sur la lance (à la place de la buse HD). Sans réglage des quantités.
Spécifications
Données techniques
|Filetage des raccords
|M22 x 1,5
|Poids emballage inclus (kg)
|3.3
Appareils compatibles
Accessoires
Pièces de rechange Dispositif d'hydrosablage sans réglage de débit (sans buses)
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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