Filter set FCV 4
Système de filtre Duo!Pure fiable à 2 niveaux pour l'aspirateur laveur Kärcher FCV 4. Composé d'un filtre plissé plat et d'un filtre éponge.
Le système de filtre Duo!Pure à plusieurs niveaux, composé d'un filtre plissé plat et d'un filtre éponge, protège efficacement l'aspirateur laveur FCV 4 contre l'humidité et assure une excellente filtration. Le filtre plissé plat très efficace permet de capturer aisément même les plus petites particules en suspension dans l'air. Idéal pour une utilisation en mode sec sur des tapis et des moquettes.
Caractéristiques et avantages
Système de filtre Duo!Pure à 2 niveaux efficace
- Filtration fiable avec filtre plissé plat et filtre éponge
Facile et rapide à remplacer
Sûr et longue durée de vie
Spécifications
Données techniques
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|60 x 70 x 30
Domaines d'utilisation
- Espaces intérieurs