Flexible haute pression, 10 m, DN 6, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x raccord AVS pour tambour enrouleur

Flexible haute pression 10 m (M 22 x 1,5) avec protection contre le pliage. Avec raccord à palier rotatif AVS breveté sur le pistolet et raccord fileté manuel.

Autres données de référence : DN 6/155 °C/250 bar.

Spécifications

Données techniques

Diamètre nominal ( ) DN 6
Température (°C) max. 155
Pression max. (bar) 250
Longueur (m) 10
Filetage des raccords 1 x M22 x 1,5 / 1 x raccord AVS pour tambour enrouleur
Poids emballage inclus (kg) 1.7